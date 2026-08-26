Amedspor maçında 'sarı torba' sallayan 5 kişiye ev hapsi

Kocaelispor Amedspor maçında Amedspor taraftarlarının olduğu tribüne ölüm tehdidi anlamına gelen "sarı torba" gösteren beş kişiye ev hapsi verildi.

Dün gözaltına alınan 5 kişi savcılığa çıkarıldı. Hakimliğe sevk edilen 5 Kocaelispor taraftarı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" suçlamasıyla ev hapsi kararı verildi.

Amedspor daha önce de ırkçı saldırıların hedefi oldu

Amedspor ve taraftarları daha önce de deplasmanlarda ırkçı saldırı ve tehditlerle karşı karşıya kaldı.

Nisan 2026’da Bandırma’da oynanan karşılaşma öncesinde Amedspor yöneticileri ve taraftarları hakaret ve saldırıya maruz kaldı. Haziran 2026’da ise Ardahan Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı Amedspor pankartına bir grup saldırdı.