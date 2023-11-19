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Yayın Tarihi: 19 Kasım 2023 17:47
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2023 19:29
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Amedspor maçında 4 taraftara gözaltı

Amedspor - Fethiyespor maçında İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle HEDEP PM üyesinin de aralarında bulunduğu 4 taraftar gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/19/amedspor-macinda-4-taraftara-gozalti.jpg
*Fotoğraf: Amedspor X hesabından alınmıştır

Amedspor, Diyarbakır'da kendi sahasında Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayan Amedspor taraftarı 4 kişi gözaltına alındı.

MA’nın haberine göre; gözaltına alınanlardan birinin HEDEP PM üyesi Muhsin Aydoğdu olduğu öğrenildi.

Taraftarlar arasına girerek, gençleri gözaltına alan polise taraftarlar tepki gösterdi. Polisi yuhalayan taraftarlar, "Emniyet dışarı" sloganlarıyla tepki gösterdi.

Öte yandan Amedspor, 6’ncı dakikada Berk İsmail Ünsal’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım Fethiyespor ise, 45’inci dakikada Rıdvan Türker ile beraberliği yakaladı. Maç 1-1 berabere bitti.

(RT)

Amedspor
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