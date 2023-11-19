Amedspor maçında 4 taraftara gözaltı
Amedspor - Fethiyespor maçında İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle HEDEP PM üyesinin de aralarında bulunduğu 4 taraftar gözaltına alındı.
Amedspor, Diyarbakır'da kendi sahasında Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayan Amedspor taraftarı 4 kişi gözaltına alındı.
MA’nın haberine göre; gözaltına alınanlardan birinin HEDEP PM üyesi Muhsin Aydoğdu olduğu öğrenildi.
Taraftarlar arasına girerek, gençleri gözaltına alan polise taraftarlar tepki gösterdi. Polisi yuhalayan taraftarlar, "Emniyet dışarı" sloganlarıyla tepki gösterdi.
Öte yandan Amedspor, 6’ncı dakikada Berk İsmail Ünsal’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım Fethiyespor ise, 45’inci dakikada Rıdvan Türker ile beraberliği yakaladı. Maç 1-1 berabere bitti.
(RT)