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Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2024 15:39
 ~ Son Güncelleme: 31 Ağustos 2024 15:48
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Amedspor maçına 'Yeşil' maskeleriyle giden 11 kişiye gözaltı

Yeşil kod adlı JİTEM'ci Mahmut Yıldırım’ın maskeleriyle Sakaryaspor - Amedspor maçına giden 11 kişi gözaltına alındı. Maçın ardından Sakaryaspor Kulüp Başkanı yapan Gökhan İn ise görevinden istifa etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Amedspor maçına 'Yeşil' maskeleriyle giden 11 kişiye gözaltı
*Fotoğraf: Videodan alınmıştır.

Sakaryaspor- Amedspor maçına giderken Yeşil kod adlı JİTEM elemanı Mahmut Yıldırım’ın maskelerini takan Sakaryaspor taraftarı 11 kişi gözaltına alındı.

Amedspor 28 Ağustos’ta stanbul Olimpiyatı Stadyumu’nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0 bitmiş, iki takım da sahadan bir puanla ayrılmıştı. Maçın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde maça giden bir grup Sakaryaspor taraftarının adı 90’lı yıllarda Kürt illerindeki faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Yeşil" kod adlı JİTEM elemanı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafından maske yaptığı ve bu maskelerle maça gittiği ortaya çıktı.

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Tepkilere yol açan videonun ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine emniyet birimleri, 'Yeşil' maskesi takan 11 kişinin evine baskın yaptı. Gözaltına alınan 11 kişinin ifadesi sürüyor.

Öte yandan Amedspor-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryaspor Kulüp Başkanı yapan Gökhan İn, yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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ÖHD suç duyurusunda bulunmuştu

Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul şubesi suç duyurusunda bulunmuştu.

Dernek yaptığı açıklamada, şöyle demişti: "Amedspor’un 28.08.2024 tarihinde Sakaryaspor ile yapılan maçının ardından, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, maça giden bir grup Sakaryaspor taraftarının, faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen Yeşil kod adlı JİTEM elemanı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafından maske yaptığı ve bu maskelerle maça gittiği görülmüştür. Alenen suçu ve suçluyu övüp,  halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden bu faşist zihniyete karşı savcılığın derhal harekete geçmesi için suç duyurusunda bulunacağımızı ve bu zihniyete karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi duyuruyoruz!"

Geçtiğimiz yıl Amedspor’un Bursaspor ile oynadığı maçta da yine bir grup taraftar Mahmut Yıldırım ile 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerin ve insan kaçırılmasının simgesi haline gelen "beyaz toroslar"ın posterini açmıştı. Konu kamuyoyunda büyük tepki toplamıştı.

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(RT)

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