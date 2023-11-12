Amedspor Kadın Futbol Takımı rakibini yendi

Amedspor Kadın Futbol Takımı, kendi sahasında karşılaştığı Ataşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.

MA'nın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele veren Amedspor Kadın Futbol Takımı, ligin 10’uncu haftasında kendi sahasında Ataşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Amedspor Kadın Futbol Takımı, Buket Karadağ ve Diana’nın attığı gollerle rakibi Ataşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek, 3 puanla sahadan ayrıldı.

Amespor Kadın Futbol takmı, böylece puanını 10'a çıkardı.

(EMK)