Amedspor-Iğdırspor maçı öncesi 2 gözaltı
Amedspor-Iğdırspor karşılaşmasını izlemek için stattaki yerlerini alan 2 taraftar gözaltına alındı.
Amedspor, bugün (21 Nisan) sahasında Iğdırspor ile oynayacağı maç 15.00'da başlayacak. Amedspor'un şampiyonluk mücadelesi için kritik önemde olan maç öncesi binlerce taraftar stada gitti.
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Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, statta yerlerini alan 2 taraftar gözaltına alındı. Taraftarların gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.
Stattaki taraftarlar, gözaltı işlemini yuhalayarak protesto etti.
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