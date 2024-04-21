ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Nisan 2024 14:47
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2024 14:51
1 dk Okuma

Amedspor-Iğdırspor maçı öncesi 2 gözaltı

Amedspor-Iğdırspor karşılaşmasını izlemek için stattaki yerlerini alan 2 taraftar gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Amedspor-Iğdırspor maçı öncesi 2 gözaltı
Fotoğraf: MA

Amedspor, bugün (21 Nisan) sahasında Iğdırspor ile oynayacağı maç 15.00'da başlayacak. Amedspor'un şampiyonluk mücadelesi için kritik önemde olan maç öncesi binlerce taraftar stada gitti.

“Amedspor-Iğdır FK maçı için şehir dışından 1 milyon kişi gelecek”
“Amedspor-Iğdır FK maçı için şehir dışından 1 milyon kişi gelecek”
19 Nisan 2024

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, statta yerlerini alan 2 taraftar gözaltına alındı. Taraftarların gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

Stattaki taraftarlar, gözaltı işlemini yuhalayarak protesto etti. 

Amedspor-Iğdır FK maçı Diyarbakır’da dev ekranlardan izlenecek
Amedspor-Iğdır FK maçı Diyarbakır’da dev ekranlardan izlenecek
20 Nisan 2024

(AD)

Amedspor
Sayfa Başına Git