Amedspor-Iğdırspor maçı öncesi 2 gözaltı

Amedspor, bugün (21 Nisan) sahasında Iğdırspor ile oynayacağı maç 15.00'da başlayacak. Amedspor'un şampiyonluk mücadelesi için kritik önemde olan maç öncesi binlerce taraftar stada gitti.

“Amedspor-Iğdır FK maçı için şehir dışından 1 milyon kişi gelecek”

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, statta yerlerini alan 2 taraftar gözaltına alındı. Taraftarların gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

Stattaki taraftarlar, gözaltı işlemini yuhalayarak protesto etti.

Amedspor-Iğdır FK maçı Diyarbakır’da dev ekranlardan izlenecek

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