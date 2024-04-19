“Amedspor-Iğdır FK maçı için şehir dışından 1 milyon kişi gelecek”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider olan Amedspor, 36. haftada 21 Nisan Pazar günü Iğdır FK ile karşılaşacak.

Şampiyonluğunu ilân etmeye hazırlanan Amedspor’un Başkanı Aziz Elaldı, bugün düzenlediği basın toplantısında maçı izlemek için şehir dışından 1 milyon yurttaşın Diyarbakır’a geleceğini açıkladı.

Elaldı’nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin bize verdiği bilgiye göre hafta sonu 1 milyona yakın insan, şehir dışından Diyarbakır’a gelecek. Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği sayı ise 650 bin. Maç için valilikle görüştük. İki önemli meydana dev ekranlar kurulacak. Başka iki nokta için de görüşmelerimiz devam ediyor. Şampiyonluk günü için konser çalışmamız var.

“Bilet satışlarımız bitti. İki gündür bilet satışlarından dolayı bir takım tatsızlıklar oluşuyor. Ne kadar özen göstersek de bu kadar büyük bir organizasyonda aksaklıklar oluyor. Taraftarlarımızdan, camiamızdan, halkımızdan anlayış bekliyoruz.”

Karaborsa uyarısı

Bilet konusuyla ilgili açıklama yapan Amedspor da şöyle dedi:

“Iğdır FK ile oynanacak olan maç için biletler sadece Diyarbakır Stadyumu'ndaki bilet gişelerinde satılmaktadır. Lütfen mağdur olmamak için başka hiçbir yerden veya kişiden bilet almayınız.

“Karaborsa usulü bilet satışı yapan kişi/kişiler hakkında kulübümüz hukuki işlemleri başlatmıştır. Bu konuda tüm taraftarlarımızın hassasiyet göstermesini önemle rica ediyoruz.” (TY)