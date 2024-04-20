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YAŞAM
Yayın Tarihi: 20 Nisan 2024 16:44
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2024 18:00
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Amedspor-Iğdır FK maçı Diyarbakır’da dev ekranlardan izlenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karşılaşma için kentin iki farklı noktasına ekran kurarak ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Amedspor-Iğdır FK maçı Diyarbakır’da dev ekranlardan izlenecek
Fotoğraf: Amedspor / X

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta 77 puanla şampiyonluk mücadelesi veren lider Amedspor, yarın (21 Nisan) saat 15.00’da rakibi Iğdır FK ile Diyarbakır Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) 33 bin kişilik stadın kapasitesinin yetersiz kalması üzerine futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kuracağını duyurdu.

Kent Meydanı ve Park Orman’da kurulacak ekranlarda futbolseverler, maçı canlı olarak izleyebilecek.

Ücretsiz ulaşım 

Belediye, futbolseverlerin kurulacak ekranlardan karşılaşmayı izlemesi için kentin farklı noktalarından Kent Meydanı ve Park Orman’a ücretsiz ulaşım hizmeti de sunacak.

DBB, ayrıca Kent Meydanı, Park Orman ve Diyarbakır Stadyumu çevresinde güvenlik, zabıta, trafik ve sağlık personeli ile ambulans bulunduracak.

Otobüs kalkış noktaları ile ilgili detaylı bilgiye belediyenin internet sitesinden erişebilirsiniz. (TY)

Amedspor 2. Lig tff diyarbakır büyükşehir belediyesi
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