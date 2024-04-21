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Yayın Tarihi: 21 Nisan 2024 11:24
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2024 12:22
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Amedspor'dan sahte bilet uyarısı

TFF2. lig kırmızı grupta mücadele eden Amedspor şampiyonluk için önem taşıyan Iğdırspor karşılaşmasına bugün çıkıyor. Kentte bütün ilgiyi üzerine çeken Amedspor, taraftarları sahte bilet konusunda uyardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Amedspor'dan sahte bilet uyarısı

Amedspor, Iğdırspor ile bugün saat 15:00 de karşı karşıya gelecek. Taraftarların yoğun ilgisi ile kentte forma satışında rekor kırıldı. Karşılaşmayı stadda izlemek isteyenler biletleri de kısa sürede tüketti. Kulüp bazı fırsatçılar tarafından sahte bilet basıldığı bilgisi nedeniyle uyarı yaptı.

MA'nın haberine göre, kulüp tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarında 

" Değerli Taraftarlarımız, Dün itibariyle bilet satışlarımız sona ermiştir. Kulübümüz tarafından duyurulan satış noktaları dışında satın alınan bütün biletler sahtedir. Sahte bilet bastırmak ve sahte biletlerle stadyuma girmek “cezai bir suçtur.” Bilet alamayan taraftarlarımızın mağdur olmamak için farklı yollardan bilet almaya çalışmamalarını ve karaborsacılara fırsat vermemelerini rica ediyoruz.
 
* Basılan sahte biletlerin karekodları okutulduğunda http://amedstore.com.tr sayfası çıkmaktadır. Orijinal biletlerde ise karekodun altında bulunan seri numarası çıkmaktadır. Taraftarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri önemle rica olunur.
 
* Basılan sahte biletlerin örnekte görüldüğü gibi yamuk kesildiği görülmektedir. Orijinal biletler ise düzgün bir şekilde kesilmiştir. Taraftarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri önemle rica olunur.
 
* Sahte biletlerle stada giriş yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, stada gelmeden önce taraftarlarımızın biletlerinin sahte olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kulübümüzün resmi bilet satış noktalarının dışında satılan biletlere itibar etmemelerini önemle arz ediyoruz. Doğabilecek olumsuz gelişmelerden yönetimimiz sorumlu olmayacaktır."

uyarısı yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sporseverlere havai fişek kullanmama çağrısı yaptı.

Paylaşımda, "Tezahürat amaçlı yapacağınız etkinliklerde tüm canlıların yaşam hakkını önemseyelim" denildi.

(AD)

amed Amedspor
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