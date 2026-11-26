Dicle Amed Kadın Platformu öncülüğünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Öz güç ve özgür iradeyle şimdi kadın zamanı" şiarıyla yürüyüş düzenlendi. Dünya Kavşağı’nda toplanan kadınlar, sloganlar ve dövizler eşliğinde Rojava Parkı’na yürüdü.

MA'daki habere göre, “Özgür iradeyle şimdi kadın zamanı" şiarıyla yürüyüş düzenlendi. Dünya Kavşağı’nda toplanan kadınlar, sloganlar ve dövizler eşliğinde Rojava Parkı’na yürüdü.

Rojava Parkı’nda ortak basın metnini okuyan Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Bahar Peker, kadına yönelik şiddetin münferit olaylardan ibaret olmadığını, binlerce yıllık erkek egemen sistemin süreklileşen bir politikası olduğunu vurguladı.

Şiddetin yalnızca fiziksel saldırılarla sınırlı kalmadığına dikkat çeken Peker; ekonomik sömürünün, kültürel asimilasyonun, ekolojik yıkımın ve dijital mecralardaki baskıların da aynı tahakküm anlayışının birer uzantısı olduğunu belirtti.

Konuşmasında cezasızlık politikalarına sert tepki gösteren Peker; Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, İpek Er ve Amed’de katledilen kadınları anarak hiçbir ölümün karanlıkta bırakılmasına razı olmayacaklarını ifade etti.

Peker, İran’da idam cezasıyla karşı karşıya olan kadın aktivistlerin mücadelesini selamlayarak bu cezaların kaldırılmasını talep etti.

Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin kadın özgürlüğünden bağımsız düşünülemeyeceğini kaydeden Peker, kalıcı bir toplumsal barışın ancak eşitlik ve adalet zemininde kurulabileceğini söyledi.

Öcalan'a özgürlük

Bu doğrultuda Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün ve çalışma koşullarının sağlanmasının demokratik çözüm açısından temel bir gereklilik olduğunu belirten Peker, sözlerini tüm kadınları yaşamı yeniden inşa etmek üzere dayanışmaya ve örgütlenmeye çağırarak tamamladı.

Ardından söz alan TJA aktivisti Ayla Akat Ata da kadın cinayetleri, koruma kararlarındaki yetersizlikler, İstanbul Sözleşmesi ve nafaka hakkına yönelik tartışmalara değindi. Şüpheli kadın ölümlerinin ve silahlanmanın araştırılması gerektiğini belirten Ata, barış ve demokratik çözüm için yetkililere çağrıda bulundu.

Etkinlik, kayıp ve katledilen kadınların isimlerinin okunup "Burada" yanıtlarının verilmesi ve çekilen zılgıtlarla sona erdi.

(EMK)