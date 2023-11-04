Amed Şehir Tiyatrosu Zazakî “Strip Tease” ile sanhede

Diyarbakır'da 3 Kasım'da prömiyeri yapılan ve Kürtçenin Zazakî lehçesiyle oynanan “Strip Tease” 3-4 ve 10-11 Kasım tarihleri arasında Amed Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Oyunun rejisörü Sena Özbey, “Strip Tease” hakkında bianet’e konuştu.

Özbey, absürt oyunlarıyla tanınan Polonyalı yazar Slawomir Mrozek tarafından

kaleme alınan oyunun; insanların mevcut sistem içindeki tıkanıklığını, bir çıkış

yolu bulamamasını konu edindiğini söyledi:

Güldürürken düşündüren bir oyun

"İnsanları birbirinin kopyası haline getiren, sistemin çarklarına hizmet ederken bir

anda onun kurbanı haline geliyor olmanın da ele alındığı, biraz da iktidar hırsına

değinen, yer yer güldürürken bir yandan da düşündüren bir oyun.”

Önümüzdeki aylarda Amed Şehir Tiyatrosu olarak İstanbul, İzmir, Ankara’da,

bölge illerinde turne düzenleyeceklerini söyleyen Özbey, “Yakın zamanda oyunlarımız Avrupa’da da izleyicilerle buluşacak” dedi.

Kasım ayı programı

Amed Şehir Tiyatrosu’nun Kasım ayı programı ise şöyle:

* 3-4 Kasım: Strip Tease (Amed Şehir Tiyatrosu)

* 5 Kasım: Ceyran (Teatroger)

* 10-11 Kasım: Strip Tease

* 12 Kasım: Ben Rosa Luxemburg (Ateş Tiyatrosu)

* 14 Kasım: Pengo’nun Kayıp Ailesi (Çocuk Sanat Merkezi)

* 17-18 Kasım: Mirina Jeanne D’Arce ya Din (Amed Şehir Tiyatrosu)

* 19 Kasım: Karlar Ülkesi, Küçük Prens, Bir Delinin Hatıra Defteri (Chaplin Sanat)

* 21-22 Kasım: Vik û Vala (Stand-up Erdal Kaya)

* 25 Kasım: Kêm (Şermola Performans)

* 26 Kasım: Pislik (Siirt Düş Tiyatrosu)

* 29 Kasım: Çinûr (Teatra Ba)

(BA/NT)