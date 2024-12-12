'Amed Savaş Karşıtları İnisiyatifi' kuruldu

Diyarbakır’da vicdani retçiler 'Amed Savaş Karşıtları İnisiyatifi' kurdu. İnisiyatifin kuruluşu bir deklarasyonla kamuoyuna açıklandı.

"Rita Mae Brown’dan ilhamla gücü, bizi ezenlerin elinden almak istiyoruz” diyen inisiyatif, savaş karşıtı mücadeleye katkı sunmayı hedefliyor.

“100 yıldır devletin Kürdistan’da yaşayan halkların siyasetine, diline, kültürüne, tarihine karşı uyguladığı sömürge hukukuna itiraz etmek için bir araya geldik” diyen inisiyatifin kuruluş deklarasyonu şöyle:

Bizler için vicdani ret hakkı, devletin sömürge hukukunun birer silah taşıyıcısı olmamak anlamına geliyor. Bu nedenle vicdani ret hakkını odağına alan bir mücadele yürütmek istiyoruz. Başta zorunlu askerlik yapmak istemeyen insanlara olmak üzere herkese, kendilerini yalnız hissetmeyecekleri alternatif ve ortak bir mücadele alanı sunabilmek istiyoruz. Aynı zamanda kendimizi savaş karşıtı olarak tanımlıyor olmamız, devletin gündelik yaşamlarımızda açtığı her türlü savaşa karşı durmak anlamına geliyor. Kimse savaş istemez ama bunu istemiyor olmak ile savaşa karşı durmanın birbirinden farklı olduğuna inanıyoruz.

Savaş olarak adlandırdığımız şey, yaşadığımız coğrafyada bir ordunun saldırılarından daha fazlasını ifade ediyor. Karşısında durduklarımızın koca koca şeyler olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte bunlara karşı çıktığımız müddetçe hayal ettiğimiz barışa adım atabileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla yalnızca neyi istemediğimiz, neye karşı çıktığımız değil, ne istediğimiz bizi tanımlasın istiyoruz. Biz adil ve herkesin kendini eş değerli hissedebileceği bir barış istiyoruz.

Rita Mae Brown’dan ilhamla gücü, bizi ezenlerin elinden almak istiyoruz. Mağduriyetlerimizin ön planda olduğu değil, birlikte eylerken aynı zamanda gülebildiğimiz, güçlenebildiğimiz bir siyaseti, örgütlenmemizin merkezine koymayı hedefliyoruz. Savaş Karşıtı hareketin tarihini de bu anlamda çok ilham verici buluyoruz.

İnisiyatif olarak, itirazımızın kaynağını ifade eden bu deklarasyonun, örgütlenmemiz büyüdükçe ve eleştirileri sahiplendikçe değişeceğini ve gelişeceğini hayal ediyoruz. Deklarasyonumuzdan örgütlenme yapımıza dek, tıpkı yaşamın akışkanlığı gibi kendimizi yeniden ve yeniden üretmek istiyoruz. Bir diğer deyişle, tüm bildiklerimizi unutup yeniden öğrenmek istiyoruz.