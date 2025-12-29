TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
JIYAN
DW: Dîroka Weşanê: 29.12.2025 15:56 29 Kanûn 2025 15:56
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.12.2025 16:17 29 Kanûn 2025 16:17
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Amed bi berfê hat xemilandin

Li Amedê yekem berfa demsalê barî û rûyê erde spî kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Amed bi berfê hat xemilandin
Fotograf: Ajansa Mezopotamya - Ajansa Welat

Li bajarên Kurdan demsalê cihê xwe ji berfê re hişt. Bi barîna berfê re welatî rû bi rûyê gelek zehmetiyan dibin. Berf her çiqas bandoreke neyênî li ser jiyana rojanê çê bike jî rê û kolanên Amedê bi spî xemilandiye û dîmenên ciwan bi xwe re aniye.

Li Amedê ji ber berfê rê û şeqam hatin girtin. Li gelek cihan wesayît şemitîn û li hev qelibîn. Li rawestgehan welatî li benda dolmîş û otobusan sekinîn ku bigihîjin cihê kar û barên xwe.

Her weha Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ji bo vekirina rê û şeqaman xebat da destpêkirin. Tîmên şaredariyê ji bo paqijkirina rê û cadeyan di nava hewldanê ye. Xwê li ser rêya tên kirin ku berf bihele û rê qeşa negirin.

Ji objektîfa Ajansa Welat û Ajansa Mezopotamyayê li Amedê çend dîmenên berfê:

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
berfa zêde berf amed
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê