Amed bi berfê hat xemilandin

Li bajarên Kurdan demsalê cihê xwe ji berfê re hişt. Bi barîna berfê re welatî rû bi rûyê gelek zehmetiyan dibin. Berf her çiqas bandoreke neyênî li ser jiyana rojanê çê bike jî rê û kolanên Amedê bi spî xemilandiye û dîmenên ciwan bi xwe re aniye.
Li Amedê ji ber berfê rê û şeqam hatin girtin. Li gelek cihan wesayît şemitîn û li hev qelibîn. Li rawestgehan welatî li benda dolmîş û otobusan sekinîn ku bigihîjin cihê kar û barên xwe.
Her weha Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ji bo vekirina rê û şeqaman xebat da destpêkirin. Tîmên şaredariyê ji bo paqijkirina rê û cadeyan di nava hewldanê ye. Xwê li ser rêya tên kirin ku berf bihele û rê qeşa negirin.
Ji objektîfa Ajansa Welat û Ajansa Mezopotamyayê li Amedê çend dîmenên berfê:
(AY)