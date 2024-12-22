Ambulans helikopter hastaneye çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan ambulans helikopter, boş alana düştü.

Görevli olarak Muğla’ya giden ambulans helikopter, bu sabah saatlerinde Antalya'ya dönmek için havalandıktan bir süre sonra yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarparak düştü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin dördüncü katına çarptığını söyledi.

Akbıyık, "Ambulans helikopter kalkış sırasında, hastanenin 4. katına çarpıyor. 2 pilot, bir hekim ve 1 personelimiz hayatını kaybetti" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan ise, binada sadece maddi hasar olduğunu, hastanede bulunan hastaların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kazaya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamada da "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

(RT)