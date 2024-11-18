Ambarlı Limanı'nda İsrail protestosu: “Gemilerin geçişini engelleyin”

Filistin Eylem Komitesi, Türkiye karasuları ve limanlarının İsrail’e malzeme taşıyan gemilere kapatılması talebiyle dün (17 Kasım) İstanbul Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı önünde eylem düzenledi.

“Siyonizmle ticareti kes! Limanları soykırımcıya kapat!” yazılı pankartın açıldığı eylemde, sık sık “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot”, “Limanları kapat, sevkiyatı kes” ve “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları atıldı.

Filistin Eylem Komitesi adına açıklamayı Gülyeter Aktepe okudu.

Filistin Eylem Komitesi: "Limanları kapat, sevkiyatı kes"

“Hiçbir somut yaptırım uygulanmıyor”

Ambarlı Limanı’ndan İsrail’e “kesintisiz bir sevkiyat yapıldığını” belirten Gülyeter Aktepe, “Gazze’de soykırım saldırıları sürerken işgal ordusuna silah, askeri mühimmat ve her tür lojistik desteği sağlayan gemiler hiçbir engellemeyle karşılaşmadan bu limana ve diğer Türkiye limanlarına yanaşıyor” dedi.

Aktepe, AKP iktidarının İsrail devletinin tecrit edilmesi için hiçbir somut yaptırım uygulamadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“İşgal ordusu Filistin topraklarını bombalarken bu liman sahasına İsrail’e askeri mühimmat sevkiyatı yapan gemiler yanaşıyor.

ABD’den teslim aldığı askeri mühimmatı işgal devletinin Hayfa veya Aşdod limanlarına taşımak için özel bir filo kuran MAERSK şirketinin gemileri ve o gemilere konteyner taşıyan tırlar bu limanda faaliyet yürütüyor.

İsrailli ZIM isimli uluslararası taşımacılık şirketine ait gemiler ve tırlar bu limanda defalarca sefer yapıyor.

Soykırımcı İsrail yerleşimci sömürgeci ilhak saldırılarını sürdürürken, AkçanSA’nın ürettiği çimento bu limandan işgal devletine gönderildi.”

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye’nin İsrail ile ticari ilişkilerin durdurulduğu açıklamasına karşın ticaretin sürdüğünü belirtiyor. “Bizim gümrükten çıkışta Filistin olarak kaydediliyor. Yolda İsrail olarak değiştiriliyor” diyen Cihan, TÜİK verilerine göre Filistin’e yapılan ihracatın arttığına da dikkat çekmişti . Bu durumun İsrail basınına da yansıdığını ifade eden Cihan, Türkiye üzerinden İsrail’e gemilerin gitmeye devam ettiğini yazmıştı

“İsrail’le ticareti protesto edenler yargılanıyor”

Aktepe, 18 Aralık 2023 tarihinde Ambarlı Limanı’nda İsrail’e giden ticari gemileri engellemek için 20 kişi hakkında dava açıldığını ve yargılamanın sürdüğünü belirterek, “Türkiye’deki birçok liman eyleminde soykırıma giden sevkiyat durdurulsun diyen Filistin dostları gözaltına alınıyor” dedi.

Filistin Eylem Komitesi olarak, İsrail’e giden gemilerin geçişi engellenmedikçe limanlarda eylem yapmaya devam edeceklerini belirten Aktepe, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Soykırımcı işgal devletine askeri mühimmat taşıyan gemilerin Türkiye karasularından geçmesine ve limanlara girmesine izin verilmesi suç ortaklığıdır, bu suç ortaklığı derhal son bulmalı ve soykırımcı işgal devletiyle tüm ilişkiler kesilerek İsrail’e tam ambargo uygulanmalıdır.”

Filistin Eylem Komitesi hakkında Nakba’nın 76. yıldönümünde (15 Mayıs 2024), BDS Türkiye’nin çağrısıyla bir araya gelen onlarca siyasi kurum, sendika ve meslek örgütü, “Nakba Eylem Komitesi” adıyla bir oluşum kurmuştu. Komite, Türkiye’de Filistin ile ilkeli bir dayanışma hattı oluşturma gerekliliği temelinde hareket ederek, faaliyetlerini “Filistin Eylem Komitesi” adı altında sürdürme kararı aldı. İlk eylemini 7 Temmuz 2024’te ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde gerçekleştiren Komite, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini ilkeli bir dayanışma hattının temeli olarak görerek, Türkiye’nin sürdürdüğü bu ilişkileri hedef alan eylemler düzenliyor. Komite ayrıca, diğer şehirlerde de eylem birliktelikleri kurmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

(VC)