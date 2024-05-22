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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2024 15:02
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 15:03
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Amazon Ormanları, kuraklık nedeniyle kendini ‘kritik düzeyde yavaş’ yeniliyor

Yeni bir araştırma, Amazon Ormanları'ndaki yetişkin bitki örtüsünün kendini yenileme sürecinin yüzde 37 yavaşlama eğilimi gösterdiğini tespit etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Amazon Ormanları, kuraklık nedeniyle kendini ‘kritik düzeyde yavaş’ yeniliyor
Fotoğraf: Canva

Ekosisteminin yenilenmesi büyük ölçüde yağışlara bağlı olan Amazon Ormanları, yeryüzündeki oksijenin büyük bir kısmını ürettiği için "Dünyanın akciğeri" olarak tanımlanıyor.

Belçika'nın KU Leuven Üniversitesi’nden araştırmacıların liderliğinde yürütülen bir çalışmada, Amazon Ormanları'nın kuraklığa dayanıklılığı incelendi.

Araştırmacılar, 2001-2019 yıllarındaki bitki örtüsü faaliyetlerinin uydu görüntülerini inceleyip, aylık analiz ederek yerel yağış verileri ile karşılaştırdı.

“Kayda değer yavaşlama”

Bu sayede kuraklıkların sıklığı, yoğunluğu veya süresinin Amazon bitki örtüsünün dengesini nasıl etkilediğini inceleyen araştırmacılar, bölgedeki yetişkin bitki örtüsünün kendini yenileme sürecinin yüzde 37 yavaşlama eğilimi gösterdiğini tespit etti.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre araştırmacılardan Van Passel, kuraklığın şiddetinin ve süresinin "ormanın dengesini bozduğu"nun altını çizerek "Genel anlamda ormanlar yine de büyük bir direnç gösteriyor ve bu, olumlu bir şey. Öte yandan, 2015'ten bu yana tropikal yağmur ormanlarının kendini yenilemesinde kayda değer bir yavaşlama görüyoruz," dedi. (TY)

Amazon Ormanları kuraklık iklim krizi
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