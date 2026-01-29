Amazon 16 bin beyaz yakalıyı işten çıkarıyor

Dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret şirketlerinden Amazon, Çarşamba günü yaptığı açıklamada yaklaşık 16 bin kurumsal çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Bu, şirketin Ekim 2025’te gerçekleştirdiği 14 bin kişilik işten çıkarmanın ardından ikinci büyük dalga. Böylece Amazon’un son üç ayda işten çıkardığı toplam çalışan sayısı 30 bine ulaştı.

Şirketin insan kaynaklarından sorumlu üst yöneticisi Beth Galetti, işten çıkarmaların “kurumsal yapıyı güçlendirmek”, “yönetim katmanlarını azaltmak” ve “bürokrasiyi ortadan kaldırmak” amacıyla yapıldığını savundu. Galetti, bazı ekiplerde ilerleyen dönemde yeni işten çıkarmaların da gündeme gelebileceğini belirtti.

Amazon’un toplam çalışan sayısı 1,58 milyon civarında. Bu sayının büyük bölümü depo, lojistik ve dağıtım işçilerinden oluşuyor. Ancak son işten çıkarmalar, şirketin yaklaşık 350 bin kişilik kurumsal ve teknoloji kadrosunun neredeyse yüzde 10’una karşılık geliyor.

Bu oran, Amazon’un 30 yıllık tarihinde gerçekleştirdiği en büyük kurumsal işten çıkarma olarak kayda geçti.

ABD gazeteleri AWS, Alexa, Prime Video, Kindle, reklam ve tedarik zinciri birimleri dahil olmak üzere çok sayıda departmanın işten çıkarmalardan etkilendiğini yazdı.

Yapay zeka yatırımları, işten çıkarmalarla el ele

Şirket yönetimi, işten çıkarmaları aynı zamanda yapay zeka yatırımlarıyla ilişkilendiriyor. Amazon CEO’su Andy Jassy, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda, yapay zeka sayesinde bazı işlerin otomatikleşeceğini ve bu nedenle daha az çalışana ihtiyaç duyulacağını açıkça ifade etmişti.

Amazon, veri merkezleri ve yapay zeka altyapısı için büyük ölçekli yatırımlar yapmayı planlıyor. Şirket, 2026 yılı için 125 milyar dolarlık sermaye harcaması öngörüyor. Bu rakam, teknoloji devleri arasında açıklanan en yüksek yatırım planlarından biri.

Öte yandan Amazon bu süreçte yalnızca işten çıkarmalara değil, zarar ettiği alanlardan çekilmeye de hız verdi. Şirket, fiziksel mağazaları olan Fresh marketlerini ve Go adlı zincirlerini kapatma kararı aldı. Ayrıca avuç içi taramasıyla ödeme yapılmasını sağlayan Amazon One biyometrik ödeme sisteminden de vazgeçildi.

Teknoloji sektöründe dalga büyüyor

Amazon’daki işten çıkarmalar, küresel teknoloji sektöründe süren yeniden yapılanma dalgasının bir parçası. Meta, Microsoft ve diğer büyük teknoloji şirketleri de pandemi dönemindeki hızlı büyümenin ardından iş gücünü küçültüyor. Uzmanlar, yapay zekanın yaygınlaşmasının şirketler tarafından işten çıkarmalar için meşrulaştırıcı bir gerekçe olarak kullanıldığına dikkat çekiyor.

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan bazı şirket yöneticileri ise yapay zekanın bazı işleri ortadan kaldırırken yeni iş alanları yaratacağını savunuyor. Ancak mevcut tablo, özellikle beyaz yakalı emekçiler açısından artan güvencesizlik anlamına geliyor.

(HA)