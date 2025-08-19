Amasya’da tavuk, ördek yavrularına ‘annelik’ yapıyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan ve kendisine tavuk, ördek ve köpeklerden oluşan küçük bir çiftlik kuran Ümit Çetin (41), dikkat çekici bir görüntüyle karşılaştı.

Çetin, kuluçkaya yatan tavuğun altındaki yumurtalar kırılınca ördek yavrularının çıktığını gördü.

Tavuğun kendi yumurtaları yerine ördek yumurtalarının üzerinde kuluçkaya yattığını fark eden Çetin, tavuğun ördek yavrularını kendi yavruları gibi sahiplendiğini gördü.

“İlk defa böyle bir olayla karşılaştık”

Anadolu Ajansı’na konuşan Çetin, altı yavru ördeğin tavuğu annesi sandıklarını söyledi:

“Altı tane yumurta üstünde yatıyordu. Bir ay yattı, şok oldum civcivler çıktığında, baktım hepsi ördek. Yıllardır besliyorum hiç denk gelmedim. Şu anda 15 günlük oldular. Tavuk onları büyüttü, güzel de bakıyor, ilgileniyor. Her gün, gece olunca altına alıyor hepsini. Yem attığım zaman hepsini çağırıyor. Yıllardır hayvan beslemiştim, hiç başıma böyle bir şey gelmemişti. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Mutluyuz. Tavuk da mutlu, yavruları da mutlu. Hepsi geziyorlar çiftlikte.” (TY)