Amasya’da öldürülen yaban domuzu için suç duyurusu

Türkiye Vegan Derneği (TVD), 21 Ekim’de Amasya’da bir apartmana giren yavru yaban domuzunun polis ekipleri tarafından ateşli silahla öldürülmesini yargıya taşıdı.

Dernek, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda olayda görev alan, emir veren ve görevini ihmal ettiği öne sürülen kamu görevlilerinin tespit edilmesini talep etti.

TVD, sorumlular hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nun “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “görevi kötüye kullanma” hükümleri kapsamında işlem yapılmasını istedi.

“Kıyamet günü sorulacak: Öldürülmemesi gerektiği halde köpekleri niye öldürdün?”

Kamera ve telsiz kayıtları istendi

Derneğin açıklamasına göre yaban domuzu, Amasya’daki Meridyenpark Sitesi’ne girerek bir apartman boşluğunda kaldı.

TVD, olay sırasında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin de bölgede bulunduğunu belirterek hayvanın veteriner hekim ve uzman personel müdahalesiyle sakinleştirilip doğal yaşam alanına götürülmesi seçeneğinin uygulanmadığını savundu.

Dernek, hayvanın öldürülmesi kararının kim tarafından ve hangi gerekçeyle verildiğinin araştırılmasını istedi.

Başsavcılığa yapılan başvuruda olay yerindeki güvenlik ve yaka kamerası görüntüleriyle telsiz konuşmalarının toplanması ve ateş emrinin hangi koşullarda verildiğinin incelenmesi de talep edildi.

Genel güvenlik yönünden soruşturma talebi

TVD, olay sırasında ateşli silah kullanılmasının çevrede bulunan insanların güvenliği açısından da incelenmesi gerektiğini belirtti.

Dernek, video kayıtlarında “Çocukları alandan uzaklaştırın” anonsu yapılırken aynı sırada silah kullanıldığının görüldüğünü ifade ederek olayın Türk Ceza Kanunu’nun genel güvenliğin tehlikeye sokulmasına ilişkin hükümleri kapsamında değerlendirilmesini istedi.

"Amasya’da tanık olduğumuz olay bir kriz yönetimi veya asayiş müdahalesi olarak tanımlanamaz. Toplumsal düzeyde de ciddi tepki çeken bu olay, tamamen şiddete dayalı çağdışı bir güç gösterisidir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada kolluğun silah kullanma yetkisini düzenleyen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında da inceleme yapılması talep edildi.

“Alternatif yöntemler neden uygulanmadı?”

Dernek, hayvanın öldürülmesi yerine sakinleştirici iğneyle yakalanması ve uzman ekipler tarafından uygun bir alana nakledilmesi seçeneklerinin neden kullanılmadığının açıklanmasını istedi.

TVD, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kamu kurumlarının yaban hayvanlarının korunmasına ilişkin sorumluluklarının da soruşturulması gerektiğini belirtti.

Açıklamada şu soruların yanıtlanması istendi:

Hayvanın öldürülmesi kararını kim verdi?

Veteriner hekim veya yaban hayatı uzmanı müdahalesi neden sağlanmadı?

Ölümcül müdahale dışında hangi seçenekler değerlendirildi?

Dernek ayrıca kamera kayıtları, telsiz konuşmaları, olay tutanakları, talimatlar ve varsa risk değerlendirme belgelerinin muhafaza edilerek soruşturma dosyasına alınmasını talep etti.

CİMER başvurusu çağrısı

TVD, adli sürecin yanı sıra olayla ilgili idari soruşturma başlatılması için yurttaşlara CİMER üzerinden başvuru yapma çağrısında bulundu.

Dernek tarafından hazırlanan örnek başvuru metninde, olayda görev alan emniyet personeli ile DKMP yetkililerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin incelenmesi istendi.

TVD ayrıca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, hayvanın öldürülmesi kararının hukuki dayanağının ve alternatif müdahale yöntemlerinin neden uygulanmadığının kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

(NÖ)