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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 13:23
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 13:23
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Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu

Bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait üç mezarda çalışan ekipler, yaklaşık 30 parça irili ufaklı kemik parçalarıyla karşılaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bulunan kemik parçalarından bir kare.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Amasya'nın Hızırpaşa Mahallesi'nde bir süre önce iş makineleriyle yapılan inşaatın temel kazısında ulaşılan Roma dönemine ait mezarlarda Amasya Arkeoloji Müzesi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ekipler mezarlarda yaptıkları kazılarda yaklaşık 30 parça irili ufaklı kemik parçalarıyla karşılaştı.

Kemiklerin, 2 bin yıllık insan kemikleri olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

İnşaatın durdurulduğu alanda kazı çalışmasına devam edilecek. (TY)

arkeoloji kazı çalışmaları amasya
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