Amasra’daki madende iş cinayeti davasında 3 tahliye

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması görüldü.

158 tanık dinlendi

Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma, patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme olasılığının incelenmesiyle ilgili TTK ve bilirkişi raporlarına karşı tarafların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. Daha önceki duruşmalarda tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekilerin ifadeleri alınmış, dosya kapsamında toplam 158 tanık dinlenmişti.

“Gerçek sorumlular yargılanmalı”

Duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, davanın herkesin davası olduğunu belirterek, "Bu acı sadece Amasra'nın sadece Bartın'ın acısı değildir. Biz Soma'yı yaşadık, Kozlu'yu yaşadık. Tüm Türkiye'de her gün, her gün işçilerimiz hayatını kaybediyor. Bu hepimizin acısı, o yüzden de bu davaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Aileler de duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaparak, “Gerçek sorumlular yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalılar” çağrısını yineledi.

“ATİM cevabında bilimsel bir açıklama yok”

Davayı takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) aktardığına göre, Avukat Derviş Emre Aydın bilirkişi ön raporu ve Amasra Taşkömürü İşletmesi'nin (ATİM) cevabına dair beyanda bulundu:

“Rapor bilimsel kriterlere uygun olmasına karşılık ATİM cevabında literatür atfı dışında bilimsel bir açıklama bulunmuyor. Barajlar işin başında yanlış konumlandırıldığı için madende kızışma sürüyor. Ardından lafı en başından beri söyledikleri 'su basma' talebine getiriyorlar. Ön raporda böyle bir önlemden bahsedilmemiş ancak ATİM ısrarla su basılmasını istiyor. Devre kesicilerin çalışmayabildiğine dair defalarca tanıklık aldık. Sanıklar kendilerini suçlamama hakkına sahipler ancak biz de buna dair delillere ihtiyaç duyuyoruz. Log kayıtları ve röle grafiklerine dair ATİM'e başvurduk ancak 'Veremeyiz, mahkemeden isteyin' dendi. Yatırımlar yapılmadı, bizim sorumluluğumuz değil, diyemezsiniz. Yatırım sizin sorumluluğunuz değilse, üretimi durdurmak sizin sorumluluğunuz. Bakanlık raporunda bu tespit var, bizi ilgilendirmez diyemezsiniz" dedi.

ÇHD: İşçi katillerinin nasıl kollandığına örnek

Savcılık tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına dair mütalaa bulundu. Avukat Melike Polat, tutuklu sanıkların tutukluklarının devamı ile sanıklardan Serkan Özdoğan, Fazıl Karaküp ve Hidayet Gökdere'nin tutuklanmaları yönünde talepte bulundu.

Ara kararlar ile Şahan Kahraman, İbrahim Hakan Mengeş ve Levent Aydın'ın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrolleri ile tahliyelerine karar verildi.

Dosyanın soruşturma aşamasındaki heyete bilirkişi raporu düzenlenmesi için tevdiine karar verildi.

Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Gelecek duruşma 6 Ağustos’ta görülecek.

ÇHD çıkan ara karar için, "Verilen tahliye kararları işçi katillerinin nasıl kollandığına yeni bir örnektir. Amasra için adalet demeye ve davamızı takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ne olmuştu? Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi yaralandı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanmış, zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. Bu zanlılar arasında yer alan bir kişi hakkında ise soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verildi. İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu 4 sanık hakkında iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulan iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle, duruşmalar, geçen yıl 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs, 24-25 Temmuz, 16-18 Ekim, 15-17 Kasım ve bu yıl 13 Şubat'ta yapıldı.

(AS)