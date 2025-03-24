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HABER
Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 12:59
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 13:39
3 dk Okuma

Amasra maden faciası davasında karar: Sorumlular cezasız bırakıldı

Amasra maden faciası davasında mahkeme, savcının 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıla kadar hapis cezası istediği sanıklar hakkında "bilinçli taksirden" hüküm kurdu.  Tutuklu üç sanık hakkında 16 yıl 6 ay, bir sanık hakkında ise 15 yıl hapis cezası verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Amasra maden faciası davasında karar: Sorumlular cezasız bırakıldı
*Fotoğraf: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, önceki celsede iddia makamının sunduğu mütalaaya karşı sanıkların, sanık ve müşteki avukatlarının karşı savunma ve beyanları alındı.

Beyanların ardından, mahkeme başkanı, kararın açıklanacağını belirterek, sanıklara son sözünü sordu.

Söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve mütalaaya katılmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

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AA’nın haberine göre; mahkeme heyeti, savcının 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıla kadar hapis cezası istediği sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan hüküm kurdu. 

Mahkeme tutuklu sanıklar TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'e 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural'a 16 yıl 6'şar ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu'ya "bilinçli taksirden" 15 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, tutuksuz 16 sanığın, aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün ila 9 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca tüm sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanması kararlaştırıldı.

Aralarında Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın da olduğu 3 sanığın ise beratine karar verildi.

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Ne olmuştu?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de akşam sıralarında patlama meydana gelmiş, 41 işçi hayatını kaybetmişti, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanmış, zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Bir kişi hakkında ise soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

Mahkeme heyeti, 28 Nisan 2023'teki duruşmada açıkladığı ara kararda, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Heyet, 8 Mayıs 2024'teki ara kararında ise "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar vermişti.

İddianamede ne denmişti?

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Dört  sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapsi istenilen iddianamede, 4'ü tutuklu diğer 19 sanık hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
amasra maden faciası
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