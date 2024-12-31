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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 09:00
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 09:00
3 dk Okuma

HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 16

"Amacımız sağlamcılık kavramını gündemleştirmek"

Körüz.biz, IPS İletişim Vakfı/bianet’i ziyaret etti. Meral Sözen, "Amacımız sağlamcılık kavramını gündemleştirmek, bilinirliğini sağlamak, kişilerin sağlamcı davranışlardan ve söylemlerden uzak durmalarını sağlamak için katkı vermek" dedi.

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, emek, ekoloji, engelli hakları, hukuk, hayvan hakları ve medya alanında çalışan hak örgütleriyle yapmaya başladığı görüşmelerin on altıncısında Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) ile buluştu.

Görüşmede Atölye BİA'yı Ceyda Sungur, bianet’i Murat İnceoğlu ve Ali Dinç temsil etti.

Görüşmeye Körüz.biz adına Meral Sözen katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Körcül yaşam rehberi

Derneğin kurucu üyelerinden olan Meral Sözen, Körüz.biz’in 2014 yılında körcül yaşam rehberi olarak kurulduğunu söyledi. 2023 yılında dernek olarak faaliyete geçtiklerini belirten Sözen, körcül yaşam rehberini şöyle anlattı:

“Körcül yaşam rehberi, körlerin bağımsız yaşamı için kullandığı bütün yollar, yöntemler, teknikler, bunlardan oluşan bir bütün. İnternet sayfamızda körcül yaşama dair belli başlı kategoriler var. Erişilebilir ipuçları, market önerileri, karikatür betimlemeleri, genel betimlemeler, logolar, simgeler ve sıkça sorulan sorular. Körler bu kategorilerde körcül yaşama dair ihtiyaç duyabileceği her şeyi bulabiliyorlar.”

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"Görenler de içerik katkısı sunabilir"

Sitedeki içeriklerin körler tarafından oluşturulduğunu söyleyen Meral Sözen, görenlerinde içerik katkısında bulunabileceğini aktardı. Sözen körcül yaşam rehberine ek olarak başka projelerinin de olduğunu belirterek, “Körlerin yanı sıra toplumun geniş kesimleri içinde bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduk” dedi.

Körcül yaşam rehberi dışında, körlerin karşılaştığında hoşlanmadıkları ya da sevdikleri davranışları bir seri halinde çizimlerle aktaran dernek aynı zamanda bu sene ilk defa Gostil Sağlamcılık Ödülleri verdi.

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Sözen, Gostil Sağlamcılık Ödülleri ile amaçları şöyle açıkladı:

“Ödüllerle amacımız sağlamcılık kavramını gündemleştirmek, bilinirliğini sağlamak, kişilerin sağlamcı davranışlardan ve söylemlerden uzak durmalarını sağlamak için katkı vermek.”

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Sözen, herkesi Körüz.biz sosyal medya hesaplarından takip ederek, içeriklerini yaygınlaştırmaya ve dayanışmaya davet etti.

Gostil Sağlamcılık Ödülleri

Engellilere yönelik ayrımcı, saldırgan, sağlamcı, ötekileştirici eylem ve söylemlere karşı ortak bir tepki ve bilinç oluşturmak amacıyla başlatılan projede üç başlık altında dağıtılan ödüllerin sahipleri bu sene şu şekilde oldu.

Yılın Yaygın Sağlamcılık Ödülü’nün sahibi ‘okulunda engelli öğrenci istemeyen yöneticiler’ oldu.

Adaylık sebebi: Yönetmeliklerce mecburi olan erişilebilirlik düzenlemelerini yapmak yerine okulların fiziksel ve kapasite yetersizliklerini bahane ederek engelli öğrencileri almak istememeleri.

Yılın Sağlamcılık Ödülü’nün sahibi The Economist Dergisi oldu.

Adaylık sebebi: The Economist dergisinin 6-12 Temmuz 2024 tarihli sayısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkeyi yönetemeyeceğini anlatmak için, önünde ABD başkanlık forsu bulunan bir engelli yürütecini kapağına koyması.

Jüri Özel Ödülü’nün sahibi ise gazeteci Fatih Portakal oldu.

Adaylık sebebi: Erzincan'daki maden faciasının sorumlularını ararken, "Hangi geri zekalı yapabilir? Hangi geri zekalı izin verebilir buna?" ifadeleri oldu.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
hak örgütleriyle buluşmalar
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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