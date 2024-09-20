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Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 16:58
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2024 17:27
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HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR- 10

"Amacımız kuryelerin sesinin duyulması"

Kurye Hakları Derneği, IPS İletişim Vakfı/bianet’i ziyaret etti. Mesut Çeki, “Dernek ve kurye camiası olarak dayanışmamızı aktif olarak sürdürüyoruz ve haklarımız için mücadele ediyoruz” dedi.

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, ekoloji, engelli hakları, hukuk ve medya alanında çalışan STK'lerle yapmaya başladığı görüşmelerin onuncusunda Kurye Hakları Derneği’ni ağırladı.

Atölye BİA’daki görüşmede bianet’i Murat İnceoğlu, Vecih Cuzdan, Sinem Aydınlı ve Ali Dinç temsil etti.

Görüşmeye Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Amacımız kuryelerin yaşadıklarının haberler arasında kaybolmaması.”

Aynı zamanda kurye olarak çalışan Çeki, mesleğe başlama hikayesini anlattıktan sonra 2021 yılında yaşadığı bir sorunu duyurmak için mecra bulamayınca Kurye Haber sayfasını açtığını aktardı.

Sayfanın çok hızlı şekilde büyüdüğünü söyleyen Çeki, “ İlk başta hep kaza haberlerini yapıyordum. Bir gün bir kuryenin 8 katlı asansör olmayan apartmanda yaşadığı sorunu haberleştirdim. O günden itibaren haberler gelmeye başladı” dedi.

Mesut Çeki Kasım 2022’de kurulan Kurye Hakları Derneği’nin kuruluş amacını şu sözlerle açıklıyor:

“Kuryelerin yaşadığı sorunları sahadan gözlemlerle birlikte araştırıyoruz, kayıt altına alıyoruz ve bunları raporlaştırıyoruz. Raporlarımızı ilgili kurumlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Amacımız kuryelerin sesinin duyulması ve yaşadıklarının günlük haberler arasında kaybolmaması.”

"Kuryelik çok tehlikeli meslek sınıfında olmalı"

Öncelikli taleplerinin kuryeliğin ‘az tehlikeli meslek’ sınıfından çıkartılıp ‘çok tehlikeli meslek’ sınıfına alınması olduğunu söyleyen çeki, “Biz hazırladığımız ölüm raporlarından ve günlük yaşadığımız tehlikelerden biliyoruz ki, kuryelik az tehlikeli bir meslek değil” dedi.

Çeki, “2022’de 58, 2023’de 68, 2024’de ise bugüne kadar 35 arkadaşımızı çalışırken kaybettik” diye ekledi

Çeki, tehlike sınıfının değişmesi halinde isteyen herkesin kurye olmasının önüne geçileceğini belirterek, “Çok tehlikeli sınıfla ‘mesleki yeterlilik belgesi’ zorunlu hale gelecek” dedi.

“Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olursa, devlet trafik düzenini motosiklet gerçeğine göre düzenlerse, toplumun kuryelere karşı şikayetleri de ortadan kalkacaktır” diyen Çeki, “Kurye Hakları Derneği ve kurye camiası olarak dayanışmamızı aktif olarak sürdürüyoruz ve haklarımız için mücadele ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
motokurye Kurye Hakları Derneği hak örgütleriyle buluşmalar
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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