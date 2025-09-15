"Amaç, CHP’yi mahkeme salonlarına çekmek”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada bugün karar çıkmadı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada dosyanın incelenmesine devam edilmesine karar verildi, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Çelik: İstiyorlar ki CHP yalnızca Ankara merkezli siyaset yapsın

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma sonrası yaptığı açıklamada parti içi tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, hem İstanbul İl Kongresi’nin hem de kurultayın “tertemiz” olduğunu vurguladı:

“Sonrasında partimiz olağanüstü bir kurultay yaptı. O zamanki delegelerin tamamı Özgür Özel’e güvenoyu verdi. Aslında bu kurultay bu tartışmaları ortadan kaldırmıştı. Hukuksal olarak CHP’yi mahkeme salonlarında tartıştırmak istiyorlar. İstiyorlar ki CHP adalet ve özgürlük mücadelesinden geri adım atsın. İstiyorlar ki CHP yalnızca Ankara merkezli siyaset yapsın.”

Çelik, CHP’nin 102 yıllık bir parti olduğuna dikkat çekerek, özgürlük mücadelesinin yanında Türkiye’nin temel meselelerine dair çözüm önerilerini hazırlamaya devam ettiklerini söyledi:

“CHP’nin iktidar programının hazırlıklarını başlattık. Önümüzdeki süreçte Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Bu tür davalarla CHP’nin tepesinde Demokles’in kılıcını tutmak isteyenler başarılı olamayacak.”

Önümüzdeki ay il kongrelerinin yapılacağını hatırlatan Çelik, “Özgür Özel’in öncülüğünde tartışmalar sona erecek ve iktidar yürüyüşümüz devam edecek. Kimse umutsuzluğa kapılmasın” dedi.

CHP kurmayları: “Mahkeme idare etme yolunu seçti”

Erteleme kararını değerlendiren CHP kurmayları, mahkemenin davayı uzatarak “idare etme yolunu seçtiğini” belirtti. Parti yöneticileri, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın planlandığı şekilde gerçekleşeceğini, bu nedenle davanın konusuz kalacağını vurguladı. Kasım veya aralık aylarında yapılması planlanan olağan kurultayın da süreçten etkilenmeyeceği ifade edildi.

Kurmaylar, “Kurultay delegeleri tarafından oluşturulmuş bir süreci kimse durduramaz. CHP için iyi senaryolardan biri gerçekleşti” yorumunda bulundu.

Başarır: “Dava reddedilmeliydi”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır halk TV'de ise davanın ertelenmesini eleştirerek, hukuken geçersiz olduğunu savundu:

“Dava hemen reddedilmeliydi. Türkiye’nin çok mühim sorunları var, bu saçma sapan davalarla CHP meşgul edilmesin.”

Altaylı: “Amaç CHP’yi rahatsız etmek”

Gazeteci Fatih Altaylı da davaya ilişkin değerlendirmesinde, 15 Eylül’de karar çıkmasının zor olduğunu söylemişti. Altaylı, asıl amacın CHP’yi sürekli tartışmaların içinde tutmak olduğunu belirtmişti.

“Dava 15 Eylül’de bitmez, ama amaç CHP’yi rahatsız etmek.”

Prof. Dr. Sözüer’den kurultay davasına bilimsel mütalaa

İSTANBUL'DA KAYYIMI REDDEDEN MAHKMEDEN KARAR İSTENDİ CHP Kurultay davasında karar çıkmadı

(EMK)