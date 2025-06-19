Altyazı’dan seminer: ‘Oyun Alanı: Yaratıcı Film Üretimi Kampı’

Altyazı Sinema Derneği, geleneksel sinema seminerlerine yaz döneminde de devam ediyor. Altyazı Sinema Derneği ve Gümüşlük Akademisi işbirliğinde hazırlanan ‘Oyun Alanı: Yaratıcı Film Üretimi Kampı’, 13-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Film üretimini bir oyun alanı olarak ele alan bir haftalık atölyeye Gümüşlük Akademisi ev sahipliği yapacak. Ayça Çiftçi ve Fırat Yücel'in gerçekleştireceği atölyenin konuğu ise Aylin Kuryel.

Herkesin katılımına açık

Sinema tarihinden, farklı film stillerinden ve bu stilleri mümkün kılan üretim modellerinden ilhamla tasarlanan program görüntü ve sesi birer malzeme olarak ele alıp biçimle, ritimle ve anlamla oynamak isteyen, sinemaya ilgi duyan herkesin katılımına açık:

“Katılımcılar hem kendi çektikleri görüntüleri hem de buluntu malzemeleri kurgulayarak yeni anlatı denemeleri üzerinde çalışacaklar. Film üretiminin yaratıcı süreçlerine odaklanan atölye, görüntü ve sesi birer malzeme olarak ele alıp biçimle, ritimle ve anlamla oynamak isteyen herkes için özgür bir çalışma alanı sunuyor. Atölye süresince sinema tarihinden, deneme-film, kolaj, masaüstü sinema, buluntu film, video-mektup gibi türlerden örnekleri de kapsayan film parçaları izlenecek, ortaya çıkan fikirler kolektif olarak tartışılıp geliştirilecek. Yaratıcı oyunlar eşliğinde yapılacak çekim ve kurgu egzersizlerinin ürünleri atölye boyunca geri bildirimlerle zenginleştirilecek. Gün sonunda kampın açık hava sinemasında ilham verici filmler gösterilecek. Atölyenin finalinde ise bu kez kendi üretimlerimiz perdede olacak.”

Atölye programına ve kayıt linkine ulaşmak için tıklayınız.

(EMK)