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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Aralık 2023 12:16
 ~ Son Güncelleme: 15 Aralık 2023 12:16
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Altyazı Sinema Seminerleri bahar programı başlıyor

“Yakın Dönem Türkiye Sinemasında Tartışmalar”, “Bir Film Nasıl Okunur”, "Edebiyatta ve Sinemada Hikâye" gibi seminerlerin yer aldığı çevrimiçi program mayıs ayına dek sürecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/15/altyazi-sinema-seminerleri-bahar-programi-basliyor.jpg
Görsel: Altyazı Sinema Dergisi / X

Altyazı Sinema Seminerleri’nin bahar programı açıklandı. 

Film analizi, senaryo yazımı, sinema tarihi ve edebiyat ile sinemanın kesişimi gibi başlıklarda birçok konuya odaklanan program, mayıs ayına kadar katılımcılarla buluşacak.

Altyazı Sinema Dergisi’nde yer alan habere göre, çevrimiçi düzenlenecek programda Aslı Ildır, Engin Ertan, Gülengül Altıntaş, Ali Ercivan, Hakan Bıçakçı, Kutlukhan Kutlu, Övgü Gökçe ve Altyazı yazarlarının seminerleri yer alıyor.

Seminerlerin süresi beş haftayı kapsıyor.

Program

Programda yer alan seminerler şöyle:

Hakan Bıçakcı ile ‘Hikâyenin Anatomisi: Edebiyatta ve Sinemada Hikâye’ Semineri
6 Ocak-4 Şubat

Gülengül Altıntaş ile ‘Senaryo Geliştirme ve Yazım Süreci’ Semineri
7-28 Ocak

Ali Ercivan ile ‘Bir Senaryoyu İyi Yapan Nedir?’ Semineri
10 Şubat-9 Mart 

Altyazı Yazarları ile ‘Sinema Tarihi II’ Semineri
11 Şubat-10 Mart 

Engin Ertan ile ‘Tür Sineması’ Semineri
16 Mart-13 Nisan 

Kutlukhan Kutlu ile ‘Edebiyat ve Sinemada Dönüşüm Hikâyeleri’ Semineri
16 Mart-13 Nisan 

Övgü Gökçe ile ‘Yakın Dönem Türkiye Sinemasında Tartışmalar’ Semineri
20 Nisan-18 Mayıs 

Aslı Ildır ile ‘Bir Film Nasıl Okunur II’ Semineri
21 Nisan-19 Mayıs

Seminerlere katılım koşulları ve programla ilgili detaylı bilgi için tıklayın

Altyazı Sinema Dergisi hakkında

2001 yılında Boğaziçi Üniversiteli bir grup arkadaş tarafından kuruldu.

Herhangi bir yayın grubuna dahil olmayan, bağımsız çabalarla çıkarılan sinema dergisi, içerik olarak da bağımsızlık ilkesini takip eden bir yaklaşıma sahip.

“Sinema üzerine düşünen bir dergi” fikriyle yola çıkan Altyazı, bir yandan Türkiye’de vizyona giren filmlerle ilgili yazılara yer verirken, diğer yandan da ana akım medyada fazla yer bulamayan kısa film, belgesel ve deneysel sinema gibi alanlara görünürlük kazandırmaya çalışıyor. 

Dergi, 2019’da yayın hayatına kısa bir ara verdikten sonra, Mayıs-Haziran 2019 sayısıyla birlikte iki ayda bir yayımlanmaya başladı. Mayıs 2020’den itibaren ise yeniden aylık periyotta; ancak bu kez dijital ortamda okurla buluştu.

Derginin yolculuğu Mart 2019’da kurulan Altyazı Sinema Derneği ile devam ediyor. (TY)

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