Altın satışına düzenleme: Kuyumcularda nakit ödeme sınırı 30 bin TL oluyor

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getiriliyor.

Ekonomim'in haberine göre, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, altında sahteciliğin önlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından önümüzdeki nisan ayında Kıymetli Metal Takip Sistemi’nin (KMTS) devreye alınacağını söyledi.

Altına bandrol, ödemeye dijital araçlar

Jewellery Antalya fuarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yakın, altının artık bandrolle üretilip sertifikalandırılacağını anlattı. Burak Yakın, “Darphane bandrol verecek ve bandrolün izniyle altın basılacak. Gram dahil tüm altınların üzerindeki numara ile hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gram için de bir kilo altın için de geçerli olacak” dedi. KMTS’nin devreye alınması ile kayıt dışılığın önemli ölçüde önleneceğini belirten Yakın, “Sistem devreye girdiğinde kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız’’ dedi.

Yeni düzenlemeyle, bankadaki altın birikimiyle konut almak isteyenlerin altının beyan belgesini ibraz etmesi gerekecek; belge yoksa banka işlemi yapmayacak.

Darphane: Nakit ödeme sınırı 30 bin TL

Darphane'den CNBC-e'ye yapılan açıklamada, haber doğrulanırken, "Yeni sistemle; 1 gramdan külçeye kadar altınlar üzerine lazerle işaretlenip KMTS kapsamında takip edilecek. Vatandaşlar yaklaşık 5 gram altına kadar nakit alışveriş yapabilecek. Yüzük, kolye, bilezik gibi işlenmiş ürünler bu kapsamda olmayacak. Nakit ödeme sınırı olan 30 bin lira tutara kadar nakit olarak alışveriş yapılabilecek. Ancak bu sınırın üzerinde ise bankadan işlem yapmak zorunlu olacak" bilgileri yer aldı.

