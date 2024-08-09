Altın Portakal’ın Ulusal Kısa Film Yarışma jürisi belli oldu
5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması jürisi bugün açıklandı.
Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde, “Ziazan” adlı kısa filmiyle 19 ülkede 43 festivalde 11 ödül kazanan senarist, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz; “Zerre” ve “Gölgeler İçinde” filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan yönetmen Erdem Tepegöz ve “Uzaklarda Arama” filminde rol alan ve The Club tiyatrosunu kuran oyuncu Pınar Göktaş yer alacak.
Festivalin Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını da yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek üstlenecek.
Özpetek, Altın Portakal’dan 2018 yılında yaşam boyu onur ödülü almıştı.
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60. Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Geçen sene düzenlenemeyen festival
Geçen sene 7-14 Ekim’de düzenlenmesi planlanan 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali, festival programından iki kez çıkarılan "Kanun Hükmü" belgeseli üzerinden ilerleyen sansür tartışmalarının ardından iptal edilmişti.
1964 yılından bu yana düzenlenen festival, daha önce 1979 yılında “Sansür Kurulu”nun üç filmi yasaklayarak yapımların bazı bölümlerini de kesmek istemesi üzerine yapılamadı.
Festival bir yıl sonra ise 12 Eylül 1980 Darbesi nedeniyle yapılamamıştı. (TY)