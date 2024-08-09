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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 16:31
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 16:33
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Altın Portakal’ın Ulusal Kısa Film Yarışma jürisi belli oldu

Sansür tartışmaları nedeniyle geçen sene düzenlenemeyen festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde Derya Durmaz, Erdem Tepegöz ve Pınar Göktaş yer alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Altın Portakal’ın Ulusal Kısa Film Yarışma jürisi belli oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması jürisi bugün açıklandı.

Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde, “Ziazan” adlı kısa filmiyle 19 ülkede 43 festivalde 11 ödül kazanan senarist, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz; “Zerre” ve “Gölgeler İçinde” filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan yönetmen Erdem Tepegöz ve “Uzaklarda Arama” filminde rol alan ve The Club tiyatrosunu kuran oyuncu Pınar Göktaş yer alacak.

Festivalin Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını da yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek üstlenecek. 

Özpetek, Altın Portakal’dan 2018 yılında yaşam boyu onur ödülü almıştı.

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
YÖNETİCİLERİN İŞİNE SON
60. Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
29 Eylül 2023

Geçen sene düzenlenemeyen festival 

Geçen sene 7-14 Ekim’de düzenlenmesi planlanan 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali, festival programından iki kez çıkarılan "Kanun Hükmü" belgeseli üzerinden ilerleyen sansür tartışmalarının ardından iptal edilmişti.

1964 yılından bu yana düzenlenen festival, daha önce 1979 yılında “Sansür Kurulu”nun üç filmi yasaklayarak yapımların bazı bölümlerini de kesmek istemesi üzerine yapılamadı.

Festival bir yıl sonra ise 12 Eylül 1980 Darbesi nedeniyle yapılamamıştı. (TY)

altın portakal film festivali sansür sinema ferzan özpetek
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13 Ekim 2023
/haber/altin-portakal-yeniden-bocek-sinemacilardan-destek-istedi-286276
YÖNETİCİLERİN İŞİNE SON
60. Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
29 Eylül 2023
/haber/60-antalya-altin-portakal-film-festivali-iptal-edildi-285607
Jüri üyeleri Altın Portakal'dan çekiliyor: Elimizden geleni yaptık
29 Eylül 2023
/haber/juri-uyeleri-altin-portakal-dan-cekiliyor-elimizden-geleni-yaptik-285566
Akşamdan sabaha değişen Altın Portakal gündemi
29 Eylül 2023
/yazi/aksamdan-sabaha-degisen-altin-portakal-gundemi-285584
Bakanlık Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
28 Eylül 2023
/haber/bakanlik-antalya-altin-portakal-film-festivalinden-cekildi-285471
'Kanun Hükmü' Antalya Altın Portakal programına geri alındı
28 Eylül 2023
/haber/kanun-hukmu-antalya-altin-portakal-programina-geri-alindi-285468
Yönetmen ve yapımcılar Altın Portakal’dan çekildi
27 Eylül 2023
/haber/yonetmen-ve-yapimcilar-altin-portakaldan-cekildi-285453
Altın Portakal jüri üyeleri: Görevimizi, 'Kanun Hükmü' seçkiye geri alınırsa yapacağız
23 Eylül 2023
/haber/altin-portakal-juri-uyeleri-gorevimizi-kanun-hukmu-seckiye-geri-alinirsa-yapacagiz-284405
Altın Portakal, bir kez daha sansür tartışmasıyla gündemde
23 Eylül 2023
/haber/altin-portakal-bir-kez-daha-sansur-tartismasiyla-gundemde-284400
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