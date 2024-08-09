Altın Portakal’ın Ulusal Kısa Film Yarışma jürisi belli oldu

5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması jürisi bugün açıklandı.

Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde, “Ziazan” adlı kısa filmiyle 19 ülkede 43 festivalde 11 ödül kazanan senarist, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz; “Zerre” ve “Gölgeler İçinde” filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan yönetmen Erdem Tepegöz ve “Uzaklarda Arama” filminde rol alan ve The Club tiyatrosunu kuran oyuncu Pınar Göktaş yer alacak.

Festivalin Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını da yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek üstlenecek.

Özpetek, Altın Portakal’dan 2018 yılında yaşam boyu onur ödülü almıştı.

YÖNETİCİLERİN İŞİNE SON 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi