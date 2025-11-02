ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Kasım 2025 22:29
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2025 22:42
4 dk Okuma

Altın Portakal’da Muhittin Böcek’le dayanışma ve Bilge Şen’in konuşması öne çıktı

“Tavşan İmparatorluğu” filmi, toplam yedi ödül alarak festivalin en çok ödül kazanan yapımı oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Altın Portakal’da Muhittin Böcek’le dayanışma ve Bilge Şen’in konuşması öne çıktı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki ödüller, dün gece (1 Kasım) düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki festivalin kapanış ve ödül töreni Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklu olduğu için törende konuşmayı Başkanvekili Büşra Özdemir yaptı. Özdemir, festivalin umudun ve emeğin kutlaması olduğunu belirtti.

Antalya’nın 62 yıldır sanat aracılığıyla kendini ifade ettiğini vurgulayan Özdemir, “Her film, her yönetmen, her hikâye bize yeniden hatırlatıyor ki sanat umuttur. Yıllardır sinemaya inananların, emeğiyle geleceğe iz bırakanların hikâyesidir,” dedi.

Festival, 24 Ekim’de bir Altın Portakal geleneği olan kortejle başlamış ve Böcek’in özgürlüğü için gökyüzüne beyaz güvercinler bırakılmıştı. Öte yandan, bazı sinemacılar ve kurumlar, 2023 yılında festivalde “Kanun Hükmü” belgeseline uygulanan sansür nedeniyle bu yıl da festivale katılmadı.

“Devlet bana o kadar az maaş veriyor ki”

Böcek’e destek mesajlarının öne çıktığı festivalde, Cahide Sonku Özel Ödülü’nü iki meslektaşıyla paylaşan Devlet Sanatçısı Bilge Şen’in konuşması da dikkat çekti.

Konuşmasında 65 yıldır oyunculuk yaptığını ve 81 yaşında olmasına rağmen geçinebilmek için hâlâ çalıştığını söyleyen Şen, şöyle dedi:

“65. senem, hâlâ çalışıyorum. Bazen konuk oyuncu, bazen bir bölüm, bazen iki bölüm. Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon… Yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin. Bunun yanı sıra Devlet Sanatçısıyım. Devlet konservatuvarı mezunuyum. Berlin Ensemble mezunuyum. Actors Studio mezunuyum. 52 tane oyunda başrol oynadım, 46 senede. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem. Ayrıca o kadar güzel filmlerde oynadım ki, hepsinin sayısı olsa olsa 13, 14. Babam ve Oğlum'da oynadım. Ne mutlu bir şey. Onun için film dünyası bizim için gelip geçici; ama tiyatro tabii ki kalıcı.

“Şimdi de ne yapıyorum? Devlet bana o kadar az bir maaş veriyor ki, yoksulluk sınıfının altındayım. Özel ders veriyorum. 81 yaşında hâlâ çalışıyorum. Ama çalışmam lazım. Zaten çalıştığım için 30 yaşında gibiyim. Yoksa öleceğim. Hep çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Herkese yaşlılık psikolojisine girmeden çalışmasını tavsiye ediyorum. Beynimin sol tarafı da çalışmaya başladı, çok mutluyum. Her şeyi hatırlıyorum. Özgürlük adına, içerideki dostlarımızın bir gün özgür kalması adına... Ülkemin, canım ülkemin, altı üstü zengin, dört denizi olan ülkemin özgürlüğe kavuşup demokrasiyle idame etmesini istiyorum. Ölünceye kadar, ölünceye kadar…”

Ödüller

Ulusal Uzun Metraj Yarışması:

  • En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yıldız Kültür- Kanto
  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sermet Yeşil - Tavşan İmparatorluğu
  • En İyi Kadın Oyuncu: Leyla Tanlar - Erken Kış
  • En İyi Erkek Oyuncu: Yetkin Dikinciler - Parçalı Yıllar
  • Cahide Sonku Özel Ödülü: Ezgi Yaren Karademir, Bilge Şen ve Nanaz Bahram
  • En İyi Kurgu: Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci - Noir
  • En İyi Müzik: İrsel Çivit - Parçalı Yıllar
  • En İyi Sanat Yönetmeni: Tora Aghabayova - Tavşan İmparatorluğu
  • En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos - Tavşan İmparatorluğu
  • En İyi Senaryo: Gözde Yetişkin ve Emre Sert - Sahibinden Rahmet
  • En İyi Yönetmen: Seyfettin Tokmak - Tavşan İmparatorluğu
  • Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak - Tavşan İmparatorluğu
  • Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Gözde Yetişkin ve Emre Sert - Sahibinden Rahmet
  • Sungu Çapan Sinema Yazarları Jüri Özel Ödülü: Tavşan İmparatorluğu
  • Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yaza - Aldığımız Nefes
  • Festival Nişanı: Öykü Karayel

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması:

  • En İyi Erkek Oyuncu: Ubeimar Rios - A Poet
  • En İyi Kadın Oyuncu: Lea Drucker - Adam’s Sake
  • En İyi Yönetmen: Tereza Nvotova - Father
  • Jüri Özel Ödülü: İlahi Komedya
  • En İyi Film: A Poet
  • Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: İlahi Komedya - Ali Asgari

Belgesel:

  • En İyi Belgesel Film: Roman Gibi
  • Belgesel Jüri Özel Ödülü: Yerli Yurtsuz

Kısa Film:

  • En İyi Kısa Film: Ölüm Bizi Ayırana Dek
  • Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Bimba

Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, Altın Portakal Film Festivali resmî web sitesi.

(TY)

ilgili haberler
‘Yerli Yurtsuz’un Türkiye prömiyeri Altın Portakal’da
10 Eylül 2025
/haber/yerli-yurtsuzun-turkiye-promiyeri-altin-portakalda-311343
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
6 Temmuz 2025
/haber/antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-tutuklandi-309182
Altın Portakal bir kez daha sansür tartışmasıyla gündemde
14 Ekim 2024
/haber/altin-portakal-bir-kez-daha-sansur-tartismasiyla-gundemde-300690
Belgesel Sinemacılar Birliği’nden Altın Portakal açıklaması
27 Eylül 2024
/haber/belgesel-sinemacilar-birliginden-altin-portakal-aciklamasi-300157
Altın Portakal ve dahası
30 Ağustos 2024
/yazi/altin-portakal-ve-dahasi-299178
SİYAD, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
14 Ağustos 2024
/haber/siyad-altin-portakal-film-festivali-nden-cekildi-298562
Altın Portakal yeniden: Böcek, sinemacılardan destek istedi
13 Ekim 2023
/haber/altin-portakal-yeniden-bocek-sinemacilardan-destek-istedi-286276
YÖNETİCİLERİN İŞİNE SON
60. Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
29 Eylül 2023
/haber/60-antalya-altin-portakal-film-festivali-iptal-edildi-285607
Yönetmen ve yapımcılar Altın Portakal’dan çekildi
27 Eylül 2023
/haber/yonetmen-ve-yapimcilar-altin-portakaldan-cekildi-285453
Altın Portakal, bir kez daha sansür tartışmasıyla gündemde
23 Eylül 2023
/haber/altin-portakal-bir-kez-daha-sansur-tartismasiyla-gundemde-284400
Sayfa Başına Git