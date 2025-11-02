Altın Portakal’da Muhittin Böcek’le dayanışma ve Bilge Şen’in konuşması öne çıktı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki ödüller, dün gece (1 Kasım) düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki festivalin kapanış ve ödül töreni Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklu olduğu için törende konuşmayı Başkanvekili Büşra Özdemir yaptı. Özdemir, festivalin umudun ve emeğin kutlaması olduğunu belirtti.
Antalya’nın 62 yıldır sanat aracılığıyla kendini ifade ettiğini vurgulayan Özdemir, “Her film, her yönetmen, her hikâye bize yeniden hatırlatıyor ki sanat umuttur. Yıllardır sinemaya inananların, emeğiyle geleceğe iz bırakanların hikâyesidir,” dedi.
“Devlet bana o kadar az maaş veriyor ki”
Böcek’e destek mesajlarının öne çıktığı festivalde, Cahide Sonku Özel Ödülü’nü iki meslektaşıyla paylaşan Devlet Sanatçısı Bilge Şen’in konuşması da dikkat çekti.
Konuşmasında 65 yıldır oyunculuk yaptığını ve 81 yaşında olmasına rağmen geçinebilmek için hâlâ çalıştığını söyleyen Şen, şöyle dedi:
“65. senem, hâlâ çalışıyorum. Bazen konuk oyuncu, bazen bir bölüm, bazen iki bölüm. Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon… Yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin. Bunun yanı sıra Devlet Sanatçısıyım. Devlet konservatuvarı mezunuyum. Berlin Ensemble mezunuyum. Actors Studio mezunuyum. 52 tane oyunda başrol oynadım, 46 senede. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem. Ayrıca o kadar güzel filmlerde oynadım ki, hepsinin sayısı olsa olsa 13, 14. Babam ve Oğlum'da oynadım. Ne mutlu bir şey. Onun için film dünyası bizim için gelip geçici; ama tiyatro tabii ki kalıcı.
“Şimdi de ne yapıyorum? Devlet bana o kadar az bir maaş veriyor ki, yoksulluk sınıfının altındayım. Özel ders veriyorum. 81 yaşında hâlâ çalışıyorum. Ama çalışmam lazım. Zaten çalıştığım için 30 yaşında gibiyim. Yoksa öleceğim. Hep çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Herkese yaşlılık psikolojisine girmeden çalışmasını tavsiye ediyorum. Beynimin sol tarafı da çalışmaya başladı, çok mutluyum. Her şeyi hatırlıyorum. Özgürlük adına, içerideki dostlarımızın bir gün özgür kalması adına... Ülkemin, canım ülkemin, altı üstü zengin, dört denizi olan ülkemin özgürlüğe kavuşup demokrasiyle idame etmesini istiyorum. Ölünceye kadar, ölünceye kadar…”
🎬 Altın Portakal’da Muhittin Böcek’le dayanışma ve Bilge Şen’in konuşması öne çıktı— bianet (@bianet_org) November 2, 2025
🗣️ “Devlet bana o kadar az maaş veriyor ki, yoksulluk sınıfının altındayım. 81 yaşında hâlâ çalışıyorum.” https://t.co/T375JtNozn pic.twitter.com/uj6cNJ1WNl
Ödüller
Ulusal Uzun Metraj Yarışması:
- En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yıldız Kültür- Kanto
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sermet Yeşil - Tavşan İmparatorluğu
- En İyi Kadın Oyuncu: Leyla Tanlar - Erken Kış
- En İyi Erkek Oyuncu: Yetkin Dikinciler - Parçalı Yıllar
- Cahide Sonku Özel Ödülü: Ezgi Yaren Karademir, Bilge Şen ve Nanaz Bahram
- En İyi Kurgu: Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci - Noir
- En İyi Müzik: İrsel Çivit - Parçalı Yıllar
- En İyi Sanat Yönetmeni: Tora Aghabayova - Tavşan İmparatorluğu
- En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos - Tavşan İmparatorluğu
- En İyi Senaryo: Gözde Yetişkin ve Emre Sert - Sahibinden Rahmet
- En İyi Yönetmen: Seyfettin Tokmak - Tavşan İmparatorluğu
- Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak - Tavşan İmparatorluğu
- Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Gözde Yetişkin ve Emre Sert - Sahibinden Rahmet
- Sungu Çapan Sinema Yazarları Jüri Özel Ödülü: Tavşan İmparatorluğu
- Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yaza - Aldığımız Nefes
- Festival Nişanı: Öykü Karayel
Uluslararası Uzun Metraj Yarışması:
- En İyi Erkek Oyuncu: Ubeimar Rios - A Poet
- En İyi Kadın Oyuncu: Lea Drucker - Adam’s Sake
- En İyi Yönetmen: Tereza Nvotova - Father
- Jüri Özel Ödülü: İlahi Komedya
- En İyi Film: A Poet
- Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: İlahi Komedya - Ali Asgari
Belgesel:
- En İyi Belgesel Film: Roman Gibi
- Belgesel Jüri Özel Ödülü: Yerli Yurtsuz
Kısa Film:
- En İyi Kısa Film: Ölüm Bizi Ayırana Dek
- Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Bimba
Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, Altın Portakal Film Festivali resmî web sitesi.
(TY)