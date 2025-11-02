Altın Portakal’da Muhittin Böcek’le dayanışma ve Bilge Şen’in konuşması öne çıktı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki ödüller, dün gece (1 Kasım) düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki festivalin kapanış ve ödül töreni Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklu olduğu için törende konuşmayı Başkanvekili Büşra Özdemir yaptı. Özdemir, festivalin umudun ve emeğin kutlaması olduğunu belirtti.

Antalya’nın 62 yıldır sanat aracılığıyla kendini ifade ettiğini vurgulayan Özdemir, “Her film, her yönetmen, her hikâye bize yeniden hatırlatıyor ki sanat umuttur. Yıllardır sinemaya inananların, emeğiyle geleceğe iz bırakanların hikâyesidir,” dedi.

Festival, 24 Ekim'de bir Altın Portakal geleneği olan kortejle başlamış ve Böcek'in özgürlüğü için gökyüzüne beyaz güvercinler bırakılmıştı.

Böcek’e destek mesajlarının öne çıktığı festivalde, Cahide Sonku Özel Ödülü’nü iki meslektaşıyla paylaşan Devlet Sanatçısı Bilge Şen’in konuşması da dikkat çekti.

Konuşmasında 65 yıldır oyunculuk yaptığını ve 81 yaşında olmasına rağmen geçinebilmek için hâlâ çalıştığını söyleyen Şen, şöyle dedi:

“65. senem, hâlâ çalışıyorum. Bazen konuk oyuncu, bazen bir bölüm, bazen iki bölüm. Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon… Yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin. Bunun yanı sıra Devlet Sanatçısıyım. Devlet konservatuvarı mezunuyum. Berlin Ensemble mezunuyum. Actors Studio mezunuyum. 52 tane oyunda başrol oynadım, 46 senede. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem. Ayrıca o kadar güzel filmlerde oynadım ki, hepsinin sayısı olsa olsa 13, 14. Babam ve Oğlum'da oynadım. Ne mutlu bir şey. Onun için film dünyası bizim için gelip geçici; ama tiyatro tabii ki kalıcı.

“Şimdi de ne yapıyorum? Devlet bana o kadar az bir maaş veriyor ki, yoksulluk sınıfının altındayım. Özel ders veriyorum. 81 yaşında hâlâ çalışıyorum. Ama çalışmam lazım. Zaten çalıştığım için 30 yaşında gibiyim. Yoksa öleceğim. Hep çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Herkese yaşlılık psikolojisine girmeden çalışmasını tavsiye ediyorum. Beynimin sol tarafı da çalışmaya başladı, çok mutluyum. Her şeyi hatırlıyorum. Özgürlük adına, içerideki dostlarımızın bir gün özgür kalması adına... Ülkemin, canım ülkemin, altı üstü zengin, dört denizi olan ülkemin özgürlüğe kavuşup demokrasiyle idame etmesini istiyorum. Ölünceye kadar, ölünceye kadar…”

Ödüller Ulusal Uzun Metraj Yarışması: En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu

Tavşan İmparatorluğu En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yıldız Kültür- Kanto

Yıldız Kültür- Kanto En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sermet Yeşil - Tavşan İmparatorluğu

Sermet Yeşil - Tavşan İmparatorluğu En İyi Kadın Oyuncu: Leyla Tanlar - Erken Kış

Leyla Tanlar - Erken Kış En İyi Erkek Oyuncu: Yetkin Dikinciler - Parçalı Yıllar

Yetkin Dikinciler - Parçalı Yıllar Cahide Sonku Özel Ödülü: Ezgi Yaren Karademir, Bilge Şen ve Nanaz Bahram

Ezgi Yaren Karademir, Bilge Şen ve Nanaz Bahram En İyi Kurgu: Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci - Noir

Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci - Noir En İyi Müzik: İrsel Çivit - Parçalı Yıllar

İrsel Çivit - Parçalı Yıllar En İyi Sanat Yönetmeni: Tora Aghabayova - Tavşan İmparatorluğu

Tora Aghabayova - Tavşan İmparatorluğu En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos - Tavşan İmparatorluğu

Claudia Becerril Bulos - Tavşan İmparatorluğu En İyi Senaryo: Gözde Yetişkin ve Emre Sert - Sahibinden Rahmet

Gözde Yetişkin ve Emre Sert - Sahibinden Rahmet En İyi Yönetmen: Seyfettin Tokmak - Tavşan İmparatorluğu

Seyfettin Tokmak - Tavşan İmparatorluğu Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak - Tavşan İmparatorluğu

Seyfettin Tokmak - Tavşan İmparatorluğu Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Gözde Yetişkin ve Emre Sert - Sahibinden Rahmet

Gözde Yetişkin ve Emre Sert - Sahibinden Rahmet Sungu Çapan Sinema Yazarları Jüri Özel Ödülü: Tavşan İmparatorluğu

Tavşan İmparatorluğu Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yaza - Aldığımız Nefes

Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yaza - Aldığımız Nefes Festival Nişanı: Öykü Karayel Uluslararası Uzun Metraj Yarışması: En İyi Erkek Oyuncu : Ubeimar Rios - A Poet

: Ubeimar Rios - A Poet En İyi Kadın Oyuncu : Lea Drucker - Adam’s Sake

: Lea Drucker - Adam’s Sake En İyi Yönetmen : Tereza Nvotova - Father

: Tereza Nvotova - Father Jüri Özel Ödülü : İlahi Komedya

: İlahi Komedya En İyi Film : A Poet

: A Poet Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: İlahi Komedya - Ali Asgari Belgesel: En İyi Belgesel Film: Roman Gibi

Roman Gibi Belgesel Jüri Özel Ödülü: Yerli Yurtsuz Kısa Film: En İyi Kısa Film: Ölüm Bizi Ayırana Dek

Ölüm Bizi Ayırana Dek Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Bimba

Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, Altın Portakal Film Festivali resmî web sitesi.

(TY)