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HABER
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 13:27
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2023 16:53
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Altın Portakal yeniden: Böcek, sinemacılardan destek istedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile sinema meslek birliği temsilcilerinin toplantısında 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin nasıl düzenleneceği konuşuldu. Böcek, sinemacılardan destek isterken, sinemacılar da Böcek'ten sansüre karşı durmasını talep etti.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/13/muhittin-bocek-sinema-meslek-birligi-temsilcileriyle-bir-araya-geldi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde festival programından iki kez çıkarılan "Kanun Hükmü" belgeseli üzerinden ilerleyen sansür tartışmalarının yankısı sürüyor. 

Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve festival başkanı Muhittin Böcek, İstanbul'da bir otelde sinema meslek birliği temsilcileriyle bir araya geldi.

Saat 12.30’da başlayan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

bianet'in kaynaklarından edindiği bilgiye göre, toplantıya katılan iki taraf da 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl içerisinde düzenlenmesi isteğini dile getirdi.

Bu aşamada Böcek, sinema sektöründen "tam destek" istedi, temsilciler ise Böcek'ten "sansüre karşı net bir duruş sergilemesi"ni talep etti.

Tarafların iki-üç gün içerisinde toplantının nihai sonucunu ve aldıkları kararı kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Jüri Başkanı Salih Güney mi olacak?

Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereği 31 Aralık 2023’e kadar festivalin yapılması zorunlu.

Öte yandan, olası bir festivalde jüri başkanlığı için konuşulan isimler arasında sinema ve dizi oyuncusu Salih Güney’in ismi öne çıkıyor. 

Bir araya gelen temsilciler, festivalin iptal edilmesinin yanlış bir karar olduğuna değinerek, bunun yerine Antalya’nın tüm sokaklarında film gösterimlerinin yapılabileceği tarihi bir festivale imza atılabileceğini belirtti. 

Temsilciler ayrıca, sansür tartışmasının da şimdiden “tarihe geçtiği” görüşünde.

Ne olmuştu?

Yönetmen Nejla Demirci'nin ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgeseli, belgeselde yer alan kişilerden birinin yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma Seçkisinden kaldırıldı.

Konuyla ilgili 22 Eylül'de açıklama yapan Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, yargı süreci bitene kadar filmin festivalden çıkarıldığını duyurdu ve ekledi: "Biz; sinemanın bağımsızlığına, sanatçıların fikirlerini özgürce yansıtabilmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz."

Karara tepki gösteren 20 jüri üyesi görevi bıraktı, daha sonra kararı sansür olarak nitelendiren onlarca yönetmen ve yapımcı, filmlerini yarışmadan çekti.

28 Eylül'de festival tarafından yapılan açıklamada "Kanun Hükmü adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve festival başkanı Muhittin Böcek, görevi süresince seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dâhil olmadıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da aynı gün bir açıklama yayımlayarak "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür,” diyerek festivalden çekildiğini duyurdu.

(TY)

Antalya Altın Portakal Film Festivali muhittin böcek Kanun Hükmü sansür antalya büyükşehir belediyesi
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

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/haber/bakanlik-antalya-altin-portakal-film-festivalinden-cekildi-285471
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/haber/yonetmen-ve-yapimcilar-altin-portakaldan-cekildi-285453
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