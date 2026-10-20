Altın Portakal Film Festivali: Antalya Film Forum’da seçki tartışması

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Antalya Film Forum'a başvuran 18 sinemacı, projelerin eşit koşullarda değerlendirilmediği iddiasıyla ortak bildiri yayımladı. Sinemacılar, Vimeo ve YouTube'a yükledikleri başvuru videolarının izlenmediğini, ön jüri üyelerinin değerlendirme yöntemlerinin açıklanmadığını ve yönetmeliğe aykırı bir projenin finalist ilan edildiğini belirtti. Ön jüri üyesi Hüseyin Kuzu, 210 projenin tamamını incelemenin gereksiz olduğunu ve sadece sinopsislere baktığını savunurken, diğer jüri üyesi Ertan Tunç senaryoları esas aldığını belirtti. Festival Direktörü Deniz Yavuz, ön jüriye değerlendirme kriteri sunmadıklarını ve bazı aksaklıkların yaşandığını kabul etti. Sinemacılar, değerlendirme sürecinin şeffaflaştırılmasını ve hangi ölçütlerle seçim yapıldığının açıklanmasını talep ediyor. Tunç, sinemacıların taleplerinde haklı noktalar bulunduğunu ve bundan sonra daha şeffaf bir süreç uygulanması gerektiğini ifade etti.

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum'a başvuran 18 sinemacı, projelerin eşit koşullarda değerlendirilmediği iddiasıyla ortak bir bildiri yayımladı.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum, sinema projelerinin değerlendirildiği ve desteklendiği bir etkinlik. Forum bünyesindeki Pitching Platformu ise henüz çekim aşamasına geçmemiş uzun metraj kurmaca film projelerine destek sağlamayı amaçlıyor.

Sinemacılar, Vimeo ve YouTube üzerinden paylaştıkları bazı başvuru videolarının izlenme sayılarının sıfır göründüğünü, ön jüri üyelerinin değerlendirme yöntemlerinin açıklanmadığını ve yönetmeliğe uygun olmayan bir projenin finalistler arasına alındığını belirtti. Bildiride, seçki değişikliklerine ilişkin açıklamalar ve festivalin sosyal medya hesaplarındaki eleştirel yorumların silindiği iddiaları da gündeme getirildi.

Değerlendirme sürecinin şeffaflaştırılmasını isteyen sinemacılar, başvuruların hangi ölçütlerle incelendiğinin açıklanması çağrısında bulundu.

Bildirinin imzacılarından yapımcı Aslıhan Örün, yönetmen Okan Erünsal, Pitching Platformu ön jüri üyeleri Hüseyin Kuzu ve Ertan Tunç ile Antalya Altın Portakal Film Festivali Direktörü ve Antalya Film Forum Koordinatörü Deniz Yavuz'la görüştük.

Konuya ilişkin sorularımızı ilettiğimiz Sinema TV Sendikası’ndan ise haber yayıma hazırlanırken henüz yanıt alamadık.

Sinemacılar: Üç dakikalık videolarımız bile izlenmedi

Bildirinin imzacılarından Aslıhan Örün ve Okan Erünsal, Antalya Film Forum'un Türkiye'de film geliştirme alanında önemli platformlardan biri olduğunu, özellikle ilk uzun metraj filmini çekmeye hazırlanan sinemacılar için finansman ve sektör bağlantılarına erişim olanağı sunduğunu anlattı.

Erünsal, başvuru sürecindeki hazırlıkları şöyle anlattı:

Başvuru için sinopsis, logline, tretman ve mood video gibi kapsamlı materyaller hazırladık. Bunların hazırlanması ciddi bir zaman, emek ve maddi kaynak gerektiriyor. Biz mood video çekimi için Kars'a gittik. Bu videolar, yönetmenin filmi nasıl çekeceğini ve görsel yaklaşımını ortaya koyması açısından önemli. Ancak finalistler açıklandıktan sonra Vimeo istatistiklerine baktığımızda üç dakikalık videolarımızın bile izlenmediğini gördük. Diğer başvuru sahipleriyle konuştuğumuzda onların da benzer durumlarla karşılaştığını öğrendik.

İzlenme istatistiklerinin teknik nedenlerle eksik görünebileceğini kabul eden Erünsal, başvuru materyallerinin hangi ölçütlerle değerlendirildiğinin açıklanması gerektiğini vurguladı.

Sinemacılar ayrıca çok sayıda başvurunun iki ön jüri üyesi tarafından incelenmesini sorgulayarak değerlendirmelerin ortak bir toplantıyla yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Festivalin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Antalya Film Forum’a toplam 269 proje başvurdu. Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu Sümer Tilmaç Adayı kategorisine 10, Uzun Metraj Kurmaca Film Work In Progress Platformu’na 16, İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu’na 167, Belgesel Film Work In Progress Platformu’na 35 ve Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu’na 41 proje başvuru yaptı.

Hüseyin Kuzu: "210 tane projeyi niye izleyeyim?"

bianet'in telefonla ulaştığı Pitching Platformu ön jüri üyesi senarist ve yazar Hüseyin Kuzu, değerlendirmelerde sinopsisleri esas aldığını belirterek başvuru dosyalarının tamamını incelemenin gerekli olmadığını savundu.

Kuzu “210 tane projeyi niye izleyeyim? Ben sinopsisleri okurum. Dünyada böyledir zaten” dedi.

Başvuruların yaklaşık yüzde 30'unda sinopsislerin yetersiz hazırlandığını öne süren Kuzu, sinemacıların proje dosyası hazırlama konusunda eksikleri bulunduğunu öne sürdü.

Ertan Tunç: "Başlıca kriterim senaryoydu"

bianet'in sorularını yazılı olarak yanıtlayan ön jüri üyesi sinema yazarı ve eleştirmen Ertan Tunç, değerlendirmelerde senaryoları esas aldığını ve bazı başvuru videolarını izlemediğini belirtti.

Tunç, değerlendirme sürecini şöyle anlattı:

‘Antalya Film Forum’, çekilmesi planlanan hikâyeler için logline, sinopsis ve tretman ilave edilmiş proje dosyalarıyla başvurulan bir yarışmadır, adayın önceden çektiği filmler (uzun metraj, kısa metraj, mood videosu) ‘ek materyal’ kapsamındadır, yüklenmesi zorunlu değildir, çoğu aday da yüklememiş. Ben, biri ‘senaryo geliştirme’ olmak üzere üç alt bölümde ön jüriydim, dosyaları inceleyip bir ila dört arasında değişen puanlar vererek sıraladım, buradaki ana kriterim senaryolar oldu. Tretmanını beğenmediğim için en düşük puanı verdiğim projeler hariç, gönderilen videoları seyrettim, Vimeo veya YouTube'da niye kaydı yok, bilmiyorum. Sinema yazarı olduğum için başvuran sinemacılarımızın birçoğunun önceki kısa metraj, uzun metraj ve belgeselini izlemiştim, dosyadaki link'e tıklayıp önceden izlemiş olduğum bir film olduğunu fark ettiklerim oldu, oturup bir daha baştan izlemedim. Hiç kimseyi önceden çektiği bir film yüzünden elemedim, isteğe bağlı gönderilen ve bazı adayların hiç göndermediği video ve filmler puanlama kriterim olmadı. Başvuranın daha önce hiç film çekmemiş olması da eleme kriterim değildi. Başlıca kriterim senaryoydu. İyi bir senaryosu olduğunu düşündüğüm sinemacılarımızın projelerine yüksek not verdim, hepsi bu. Antalya yönetiminden hiç kimse bana bir telkinde bulunmadı, diğer ön jürimizle hiç tanışmadım, konuşmadım, yazışmadım. Projeye başvuran hiç kimse beni değerlendirme öncesinde etkilemeye çalışmadı.

"Taleplerde haklı noktalar var"

Sinemacıların şeffaflık taleplerine ilişkin sorumuzu da yanıtlayan Ertan Tunç, değerlendirme ölçütlerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

Taleplerde haklı noktalar var. Bundan sonra ön seçim kriterlerinin kamuoyuna açıklandığı, ön jüriden festival mevzuatında detayları yer alacak raporların istendiği daha şeffaf bir süreç hayata geçirilebilir. Ben jürilerin her filme verdiği toplam değerlendirme puanlarının açıklanması taraftarıyım, böylelikle kimi soru işaretleri giderilebilir. Bu yarışma benim ilk jüriliğimdi. Prensip icabı ana jürilik kabul etmiyordum, bundan sonra ön jürilik de kabul etmeyeceğim. Şikâyeti olan sinemacılarımızla bir zoom toplantısında bir araya gelmek isterim.

Festival yönetimi: "Ön jüriye değerlendirme kriteri sunmuyoruz"

bianet'in telefonla ulaştığı Antalya Altın Portakal Film Festivali Direktörü ve Antalya Film Forum Koordinatörü Deniz Yavuz, bütün başvuru dosyalarının ön jüriye iletildiğini ancak ortak bir değerlendirme ölçütü belirlenmediğini söyledi.

"Biz prensip olarak bütün projelerin hepsini ön jüriye gönderiyoruz. Yalnız bunları gönderirken ön jüriye bir değerlendirme kriteri sunmuyoruz" diyen Yavuz, bütün materyallerin incelenmesini zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığını belirtti.

Ön jürilerimizle de konuştuk. Onlar da bazı filmlerde mood videoyu izlemeye gerek kalmaksızın yetersizlik olduğunu görerek izlemediklerini söylediler. Bazılarında izlediklerini ama değerlendirmeye çok etki etmediğini söylediler.

Yavuz, Vimeo ve YouTube'daki izlenme istatistiklerinin her zaman gerçeği yansıtmayabileceğini savundu.

İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu yönetmeliğinde de mood video, en fazla üç dakika uzunluğunda ve isteğe bağlı bir başvuru materyali olarak tanımlanıyor.

Yönetmeliğe uygun olmayan proje finalist ilan edildi

Sinemacıların bildirisinde gündeme getirilen bir diğer konu, İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu'nda finalist ilan edilen bir projenin daha sonra seçkiden çıkarılması oldu.

Platformun yönetmeliğine göre başvuru sahibinin daha önce uzun metraj film yapmamış olması ve yazdığı bir senaryonun filme çekilmemiş olması gerekiyor.

Deniz Yavuz, söz konusu projenin sahibinin daha önce yazdığı senaryoların filme çekilmiş olduğunun başvuruların uygunluk denetimi sırasında gözden kaçırıldığını kabul etti. Yavuz, yönetmeliğe aykırılığın fark edilmesinin ardından başvuru sahibiyle görüşüldüğünü ve projenin karşılıklı mutabakatla seçkiden çıkarıldığını söyledi.

Sinemacılar, finalistler açıklanmadan önce uygunluk denetiminin neden yapılmadığını sorgularken, Work in Progress kategorisinde seçkiden çıkarılan proje sayısına ilişkin festival açıklamalarıyla yayımlanan listeler arasında tutarsızlık bulunduğunu da öne sürdü.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin farklı yarışma kategorilerinde ön jüri üyeliği yapan dört kişinin, aynı zamanda Antalya Film Forum'da finalist olan projelerde yer aldığını tespit ettik. Bu durumun çıkar çatışması oluşturup oluşturmadığını sorduğumuz Festival Direktörü Deniz Yavuz, yarışma kategorilerinin birbirinden bağımsız değerlendirildiğini ve bir kategoride jüri üyeliği yapmanın başka bir kategoride yarışmaya engel olmadığını söyledi. Yavuz, söz konusu durumun çıkar çatışması oluşturmadığını savundu.

Deniz Yavuz: "Bazı şeylerin doğru işlemediğinin farkındayız"

Antalya Film Forum'un son iki yıldır zor koşullarda ve kısıtlı sürelerle düzenlendiğini belirten Yavuz, organizasyonun bazı aşamalarında sorunlar yaşandığını kabul etti.

“Bazı şeylerin doğru işlemediğinin farkındayız” diyen Yavuz, sinemacıların eleştirilerini anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Başvuru sahiplerinin şikâyetlerine ilişkin "Gençlerin hepsi çok haklı. Çünkü bazı şeyler aksayabiliyor bu kısa sürelerde" diyen Yavuz, sektör temsilcileriyle görüşerek değerlendirme süreçlerini iyileştirmeyi planladıklarını belirtti.

Bununla birlikte bu yılki seçimlerde herhangi bir şaibe veya çıkar çatışması yaşandığı iddialarını reddeden Yavuz, videoların izlenmesinde de başvuru sahipleri arasında kasıtlı bir ayrım yapılmadığını savundu.

(EG)