Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi Jafar Panahi oldu

Fransa'da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü "Un Simple Accident" filmiyle İranlı yönetmen Jafar Panahi kazandı.

Bilgi Notu: Panahi, uluslararası çapta tanınan, İran Yeni Dalgası'nın en etkili isimlerinden. Cannes Film Festivali Altın Palmiye, Venedik Film Festivali Altın Aslan ve Berlin Film Festivali Gümüş Ayı, kazandığı ödüller arasında. Bazı filmleri: Yaralı Başlar (1988, kısa belgesel) – Kış (1991, belgesel) – Dost (1992, kısa film) – Zire Darakhatan Zeyton (1994, reji asistanlığı) – Badkonake Sefid (1995) – Ardekul (1997, kısa belgesel) – Ayna (1997) – Çember (2000) – Talaye Sorkh (2003) – Offside (2006) – This Is Not a Film (2011) – Taksi Tahran (2015) – No Bears (2022) – Un Simple Accident (2025)

Bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nin kazananları açıklandı. Festivalin ana yarışma jürisine, Fransız oyuncu Juliette Binoche başkanlık etti.

Jüride ayrıca Amerikalı oyuncu ve yönetmen Halle Berry, Hintli yönetmen ve senarist Payal Kapadia, İtalyan oyuncu Alba Rohrwacher, Fransız-Faslı yazar Leïla Slimani, Kongolu yönetmen ve yapımcı Dieudo Hamadi, Güney Koreli yönetmen ve senarist Hong Sangsoo, Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas ve Amerikalı oyuncu Jeremy Strong yer aldı. Jüri, bu yıl yarışan 22 film arasından ödülleri belirledi.

Bu yıl festivalde yarışan 22 yapıt arasında seçilen film, 10 Eylül'de Fransa'da gösterime girecek.

En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi, "L'Agent Secret" filmiyle Brezilyalı Kleber Mendonça Filho oldu.

Jüri Ödülü'nü, "Sirat" filmiyle İspanyol yönetmen Olivier Laxe ve "Sound of Falling" filmiyle Alman yönetmen Mascha Schilinski aldı.

Jüri özel ödülü Çin'e

Festivalde, Jüri Özel Ödülü ise "Resurrection" filmiyle Çinli yönetmen Bi Gan'a gitti.

Festivalde, Norveçli yönetmen Joachim Trier, "Valeur Sentimentale" filmiyle Büyük Ödül'e layık görülürken, En İyi Senaryo Ödülü "Jeunes Meres" filminin senaryosunu kaleme alan Luc ve Jean-Pierre Dardenne'ye verildi.

"L'Agent Secret" filminde oynayan Brezilyalı Wagner Moura, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne, "La Petite Derniere" filminde oynayan Fransız Nadia Melliti de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Altın Kamera Ödülü'nü "The President's Cake" adlı filmin Iraklı yönetmeni Hasan Hadi alırken Kısa Metraj Ödülü, "I'm Glad You're Dead Now" isimli filmin sahibi Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom'a verildi.

Filistinli yönetmen Barhom, ödülü alırken Fransa'nın sanatçılar için muhteşem bir yer olduğunu belirterek, "20 yıl sonra Gazze Şeridi'ne gittiğimizde ölüleri düşünmemeye çalışalım" dedi.

Yönetmen Laxe de ödülünü alırken yaptığı konuşmada, işgal altındaki Doğu Kudüs ziyareti sırasında tanıştığı bir Filistinli taksicinin kendisine Kur'an-ı Kerim'deki "Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık" ayetini söylediğini belirtti. Laxe, "Yaşasın farklılıklar, yaşasın kültürler ve yaşasın Cannes Festivali" dedi.

Son gün elektrikler kesildi

78. Cannes Film Festivali'nin kapanış gününde Cannes ve çevresindeki kentlerde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Bölgede yaklaşık 160 bin hanede elektriksiz kalırken, festivalde "Sirat" isimli filmin gösterimi yarıda kalmıştı.

Son günü elektrik kesintisinin gölgesinde geçen festivalin ödül töreninde, bu konuda sorun yaşanmadı.

"Cannes'da Gazze'deki dehşet susturulmamalı"

Festival başlamadan bir gün önce, Fransız Liberation gazetesinde 12 Mayıs'ta yayımlanan "(Film Festivali) Cannes'da Gazze'deki dehşet susturulmamalı" başlıklı bildiriye sinema dünyasından yüzlerce kişi destek verdi.

Jüri Başkanı Fransız oyuncu Juliette Binoche, festivalin açılış töreninde 13 Mayıs'ta İsrail ordusunun Gazze'de 16 Nisan'da öldürdüğü Filistinli Fatma Hasune'yi anarak, "Ölümünden bir gün önce rol aldığı filmin burada, Cannes'a seçildiğini öğrenmişti. Fatma bu akşam bizimle olmalıydı" demişti.

Gazze’de öldürülen çocuklar unutulmadı

Festivalde, Hasune'nin başrolünde olduğu "Put your soul on your hand and walk" (Ruhunu avucunun içine al ve yürü) başlıklı belgeselin gösterimi 15 Mayıs'ta yapılmıştı.

WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange, kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için 20 Mayıs'ta geldiği festivale, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katılmıştı.

Ödül Kazanan Filmler Uzun Metraj Filmler Altın Palmiye (Palme d'Or):

UN SIMPLE ACCIDENT – Yönetmen: Jafar PANAHI Büyük Ödül (Grand Prix):

AFFEKSJONSVERDI (SENTIMENTAL VALUE) – Yönetmen: Joachim TRIER Jüri Ödülü (Jury Prize) – Ortak:

SIRÂT – Yönetmen: Oliver LAXE

SOUND OF FALLING – Yönetmen: Mascha SCHILINSKI En İyi Yönetmen:

Kleber MENDONÇA FILHO – O AGENTE SECRETO (GİZLİ AJAN) En İyi Senaryo:

Jean-Pierre ve Luc DARDENNE – JEUNES MÈRES En İyi Kadın Oyuncu:

Nadia MELLITI – LA PETITE DERNIÈRE (Yön. Hafsia HERZI) En İyi Erkek Oyuncu:

Wagner MOURA – O AGENTE SECRETO (Yön. Kleber MENDONÇA FILHO) Özel Ödül:

KUANG YE SHI DAI (DİRİLİŞ) – Yönetmen: Bi GAN Kısa Filmler Altın Palmiye – Kısa Film:

I’M GLAD YOU’RE DEAD NOW – Yönetmen: Tawfeek BARHOM Özel Mansiyon:

ALI – Yönetmen: Adnan AL RAJEEV Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) Un Certain Regard Ödülü:

LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO (FLAMENKO'NUN GİZEMLİ BAKIŞI) – Yönetmen: Diego CÉSPEDES (İlk film) Jüri Ödülü:

UN POETA (BİR ŞAİR) – Yönetmen: Simón MESA SOTO En İyi Yönetmen:

Arab NASSER & Tarzan NASSER – ONCE UPON A TIME IN GAZA En İyi Erkek Oyuncu:

Frank DILLANE – URCHIN (Yön. Harris Dickinson) En İyi Kadın Oyuncu:

Cleo DIÁRA – O RISO E A FACA (FIRTINADA DİNLENİRİM) – Yön: Pedro Pinho En İyi Senaryo:

PILLION – Yönetmen: Harry LIGHTON (İlk film) Altın Kamera (Caméra d'Or) Altın Kamera Ödülü:

THE PRESIDENT’S CAKE – Yönetmen: Hasan HADI

(Directors’ Fortnight bölümü) Özel Mansiyon:

MY FATHER’S SHADOW

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(EMK)