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Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2025 10:39
 ~ Son Güncelleme: 25 Mayıs 2025 10:50
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Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi Jafar Panahi oldu

Bu yıl festivalde yarışan 22 yapıt arasında seçilen film, 10 Eylül'de Fransa'da gösterime girecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, siyah takım elbise giymiş, siyah gömlek ve güneş gözlüğü takan bir adam, elinde Altın Palmiye (Palme d'Or) ödülünü tutarken görülüyor. Arka planda ise çok sayıda fotoğrafçı, kameralarıyla bu anı görüntülemeye çalışıyor. Adamın yüzünde hafif bir tebessüm var; gururlu ve mutlu görünüyor. Ödül kutusunun içinde, Cannes Film Festivali’nin simgesi olan altın palmiye yaprağı net bir şekilde seçiliyor. Bu görsel, ödül töreni atmosferini ve prestijli bir anın heyecanını yansıtan, oldukça güçlü bir kare. Büyük ihtimalle bu kişi, 2025 Cannes Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülünü (Altın Palmiye) kazanan Jafar Panahi.
Fotoğraf: AA

Fransa'da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü "Un Simple Accident" filmiyle İranlı yönetmen Jafar Panahi kazandı.

Bilgi Notu: Panahi, uluslararası çapta tanınan, İran Yeni Dalgası'nın en etkili isimlerinden. Cannes Film Festivali Altın Palmiye, Venedik Film Festivali Altın Aslan ve Berlin Film Festivali Gümüş Ayı, kazandığı ödüller arasında. Bazı filmleri: Yaralı Başlar (1988, kısa belgesel) – Kış (1991, belgesel) – Dost (1992, kısa film) – Zire Darakhatan Zeyton (1994, reji asistanlığı) – Badkonake Sefid (1995) – Ardekul (1997, kısa belgesel) – Ayna (1997) – Çember (2000) – Talaye Sorkh (2003) – Offside (2006) – This Is Not a Film (2011) – Taksi Tahran (2015) – No Bears (2022) – Un Simple Accident (2025)

Bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nin kazananları açıklandı. Festivalin ana yarışma jürisine, Fransız oyuncu Juliette Binoche başkanlık etti.

Jüride ayrıca Amerikalı oyuncu ve yönetmen Halle Berry, Hintli yönetmen ve senarist Payal Kapadia, İtalyan oyuncu Alba Rohrwacher, Fransız-Faslı yazar Leïla Slimani, Kongolu yönetmen ve yapımcı Dieudo Hamadi, Güney Koreli yönetmen ve senarist Hong Sangsoo, Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas ve Amerikalı oyuncu Jeremy Strong yer aldı. Jüri, bu yıl yarışan 22 film arasından ödülleri belirledi.

Bu yıl festivalde yarışan 22 yapıt arasında seçilen film, 10 Eylül'de Fransa'da gösterime girecek.

En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi, "L'Agent Secret" filmiyle Brezilyalı Kleber Mendonça Filho oldu.

Jüri Ödülü'nü, "Sirat" filmiyle İspanyol yönetmen Olivier Laxe ve "Sound of Falling" filmiyle Alman yönetmen Mascha Schilinski aldı.

Jüri özel ödülü Çin'e

Festivalde, Jüri Özel Ödülü ise "Resurrection" filmiyle Çinli yönetmen Bi Gan'a gitti.

Festivalde, Norveçli yönetmen Joachim Trier, "Valeur Sentimentale" filmiyle Büyük Ödül'e layık görülürken, En İyi Senaryo Ödülü "Jeunes Meres" filminin senaryosunu kaleme alan Luc ve Jean-Pierre Dardenne'ye verildi.

"L'Agent Secret" filminde oynayan Brezilyalı Wagner Moura, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne, "La Petite Derniere" filminde oynayan Fransız Nadia Melliti de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Altın Kamera Ödülü'nü "The President's Cake" adlı filmin Iraklı yönetmeni Hasan Hadi alırken Kısa Metraj Ödülü, "I'm Glad You're Dead Now" isimli filmin sahibi Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom'a verildi.

Filistinli yönetmen Barhom, ödülü alırken Fransa'nın sanatçılar için muhteşem bir yer olduğunu belirterek, "20 yıl sonra Gazze Şeridi'ne gittiğimizde ölüleri düşünmemeye çalışalım" dedi.

Yönetmen Laxe de ödülünü alırken yaptığı konuşmada, işgal altındaki Doğu Kudüs ziyareti sırasında tanıştığı bir Filistinli taksicinin kendisine Kur'an-ı Kerim'deki "Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık" ayetini söylediğini belirtti. Laxe, "Yaşasın farklılıklar, yaşasın kültürler ve yaşasın Cannes Festivali" dedi.

Son gün elektrikler kesildi

78. Cannes Film Festivali'nin kapanış gününde Cannes ve çevresindeki kentlerde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Bölgede yaklaşık 160 bin hanede elektriksiz kalırken, festivalde "Sirat" isimli filmin gösterimi yarıda kalmıştı.

Son günü elektrik kesintisinin gölgesinde geçen festivalin ödül töreninde, bu konuda sorun yaşanmadı.

"Cannes'da Gazze'deki dehşet susturulmamalı"

Festival başlamadan bir gün önce, Fransız Liberation gazetesinde 12 Mayıs'ta yayımlanan "(Film Festivali) Cannes'da Gazze'deki dehşet susturulmamalı" başlıklı bildiriye sinema dünyasından yüzlerce kişi destek verdi.

Jüri Başkanı Fransız oyuncu Juliette Binoche, festivalin açılış töreninde 13 Mayıs'ta İsrail ordusunun Gazze'de 16 Nisan'da öldürdüğü Filistinli Fatma Hasune'yi anarak, "Ölümünden bir gün önce rol aldığı filmin burada, Cannes'a seçildiğini öğrenmişti. Fatma bu akşam bizimle olmalıydı" demişti.

Gazze’de öldürülen çocuklar unutulmadı

Festivalde, Hasune'nin başrolünde olduğu "Put your soul on your hand and walk" (Ruhunu avucunun içine al ve yürü) başlıklı belgeselin gösterimi 15 Mayıs'ta yapılmıştı.

WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange, kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için 20 Mayıs'ta geldiği festivale, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katılmıştı.

Ödül Kazanan Filmler

Uzun Metraj Filmler

Altın Palmiye (Palme d'Or):
UN SIMPLE ACCIDENTYönetmen: Jafar PANAHI

Büyük Ödül (Grand Prix):
AFFEKSJONSVERDI (SENTIMENTAL VALUE)Yönetmen: Joachim TRIER

Jüri Ödülü (Jury Prize) – Ortak:
SIRÂTYönetmen: Oliver LAXE
SOUND OF FALLINGYönetmen: Mascha SCHILINSKI

En İyi Yönetmen:
Kleber MENDONÇA FILHOO AGENTE SECRETO (GİZLİ AJAN)

En İyi Senaryo:
Jean-Pierre ve Luc DARDENNEJEUNES MÈRES

En İyi Kadın Oyuncu:
Nadia MELLITILA PETITE DERNIÈRE (Yön. Hafsia HERZI)

En İyi Erkek Oyuncu:
Wagner MOURAO AGENTE SECRETO (Yön. Kleber MENDONÇA FILHO)

Özel Ödül:
KUANG YE SHI DAI (DİRİLİŞ)Yönetmen: Bi GAN

Kısa Filmler

Altın Palmiye – Kısa Film:
I’M GLAD YOU’RE DEAD NOWYönetmen: Tawfeek BARHOM

Özel Mansiyon:
ALIYönetmen: Adnan AL RAJEEV

Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard)

Un Certain Regard Ödülü:
LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO (FLAMENKO'NUN GİZEMLİ BAKIŞI)Yönetmen: Diego CÉSPEDES (İlk film)

Jüri Ödülü:
UN POETA (BİR ŞAİR)Yönetmen: Simón MESA SOTO

En İyi Yönetmen:
Arab NASSER & Tarzan NASSERONCE UPON A TIME IN GAZA

En İyi Erkek Oyuncu:
Frank DILLANEURCHIN (Yön. Harris Dickinson)

En İyi Kadın Oyuncu:
Cleo DIÁRAO RISO E A FACA (FIRTINADA DİNLENİRİM) – Yön: Pedro Pinho

En İyi Senaryo:
PILLIONYönetmen: Harry LIGHTON (İlk film)

Altın Kamera (Caméra d'Or)

Altın Kamera Ödülü:
THE PRESIDENT’S CAKEYönetmen: Hasan HADI
(Directors’ Fortnight bölümü)

Özel Mansiyon:
MY FATHER’S SHADOW

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(EMK)

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