Altın Küre: Gladstone En İyi Kadın Oyuncu dalında ödülü kazanan ilk Amerika Yerlisi oldu

Senarist ve oyuncular grevi nedeniyle geçen yıl ertelenen Altın Küre Ödül Töreni, bu sabaha karşı Jo Koy'un sunumuyla yapıldı.

Televizyon dalında "Succession", geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrılırken, "The Bear" ve "Beef" üçer ödül aldı. Sinema dalında ise "Oppenheimer", En İyi Film dahil beş ödüle değer görüldü.

Lily Gladstone, "Dolunay Katilleri" filmindeki rolüyle 81. Altın Küre Ödülleri'nde Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu Performansı ödülünü aldı. Sanatçı, bu ödülü kazanan ilk yerli kadın olarak tarihe geçti.

Gladstone konuşmasına kendi kabilesinin anadili olan Blackfeet diliyle başladı ve "Bu tarihi bir galibiyet" dedi.

"Blackfeet olmamasına rağmen, dilimizi sınıfımıza sokmak için yorulmadan çalıştı, böylece büyürken bir Blackfeet dili öğretmenim oldu" diyerek annesine teşekkür etti.

Oyuncu şöyle devam etti:

"Akıcı konuşamadığım dilimi burada az da olsa konuşabildiğim için çok minnettarım. Çünkü bu sektörde eskiden Yerli oyuncular repliklerini İngilizce konuşurlardı ve ses mikseri Yerli dillerini kamerada başarılı kılmak için onları tersten çalıştırırdı.

"Bu tarihi bir zafer. Sadece bana ait değil. Şu anda elimde tutuyorum. Filmdeki tüm güzel kız kardeşlerimle birlikte bu masada oturuyorum ve annem hepinizin omuzlarında duruyor.

"Bu, bir hayali olan ve kendi kelimelerimizle, muazzam müttefikler ve içeriden, birbirimizden gelen muazzam güvenle anlattığımız hikayelerimizde, kendilerini temsil edildiğini gören her küçük bölge çocuğu, her küçük şehirli çocuk, her küçük yerli çocuk içindir."

Gladstone, yönetmen Martin Scorsese ve rol arkadaşı Leonardo DiCaprio'ya da teşekkür etti ve "Hepiniz bir şeyleri değiştiriyorsunuz. Böyle bir müttefik olduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

SİNEMA ÖDÜLLERİ

En İyi Film (Drama): Oppenheimer

En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall

En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer

En İyi Özgün Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie

En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall

En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

En İyi Dizi (Drama): Succession

En İyi Dizi (Komedi): The Bear

En İyi Mini Dizi / TV Filmi: Beef

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef (AÖ/TY)

Kaynak: Variety, Golden Globe