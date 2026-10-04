Altın Koza’dan yükselen toplumsal muhalefet enerjisi

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ali Vatansever'in "Bir Arada Yalnız" filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. Fatih Al En İyi Erkek Oyuncu, Hazar Ergüçlü En İyi Kadın Oyuncu seçildi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılan kapanış töreninde ödül sahipleri güçlü toplumsal mesajlar verdi. Ergüçlü madenci çocuklarına ve Soma kazasına atıfta bulunarak adaletsizliklere dikkat çekerken, Vatansever genç sinemacılara "yalnız ama çaresiz değilsiniz" dedi. Ödül konuşmalarında tutuklu sinemacı Çiğdem Mater, Filistin'deki ölümler, plastik atık sorunu ve cezaevindekiler anıldı. Jüri başkanı Zuhal Olcay sinemanın bakış açılarını değiştirerek dünyayı değiştirdiğini vurguladı. Festivalde 8 milyon 425 bin TL toplam parasal ödül dağıtıldı.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini bulurken, kapanış gecesine yalnızca yarışan filmler ve oyuncuların başarıları değil, ödül alanların ve verenlerin kürsüde sinemanın ve sinemacıların dünyanın değişmesinde üstleneceği rolün önemini vurgulayan sözleri de damgasını vurdu.

33. Altın Koza'da büyük ödül Ali Vatansever’in yönettiği “Bir Arada Yalnız” filminin oldu. Vatansever aynı filmle En İyi Yönetmen ödülünü alırken, Fatih Al da En İyi Erkek Oyuncu seçildi. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”ndeki oyunculuğu ile Hazar Ergüçlü aldı.

Banu Sıvacı’nın “Günyüzü” filmi Yılmaz Güney Ödülü’ne, Miraç Atabey’in “Moda Evlilik” filmi Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü’ne değer görülürken Adana İzleyici Ödülü Tunç Şahin’in “Canavar” filmine verildi. En İyi Senaryo Ödülü “Karanlıkta Islık Çalanlar” ile Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan’ın oldu.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılan Büyük Kapanış ve Ödül Töreni’ni Jülide Ateş ve Volkan Severcan sundu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine Zuhal Olcay başkanlık etti.

33. Adana Altın Koza Uluslararası Film Festivali'nde ödül alanlar kapanışta bir arada

Ergüçlü: “Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız?”

Ödül töreninde gecenin en güçlü konuşmalarından biri En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Hazar Ergüçlü’den geldi.

Ergüçlü, “kendin olmanın böylesine tehlikeli olduğu, hatta yasaklanmaya çalışıldığı” bir dönemden geçildiğini söyledi; ardından sözü Soma’daki son maden kazasında yaşamını yitiren 37 yaşındaki Kerim Ören’in oğlu Yaşar’a getirdi.

Ergüçlü büyükannesi ve büyükbabasının madenci olduğunu aktardı ve şöyle dedi:

Benim nenem, dedem kömür işçisiydi. Dedem bakır madeninde çalıştı. Her madenci gördüğümde gözümün önüne kendi dedem, kendi nenem geliyor. İnsanca yaşayabilmek için, çocuklarını okutabilmek için verdikleri emek geliyor. Madenci çocuklarını ağlarken gördüğümde ben yaşamaktan, aldığım nefesten utanıyorum. Bunu vicdanımı rahatlatmak veya bir şeyin sözcüsü olmak niyetiyle de yapmıyorum şu an. Sadece bu adaletsizlikler bana fazla geliyor ve ne yaparsam yapayım bu üzüntüyü içimden atamıyorum

Ergüçlü, konuşmasını umudu bırakmama çağrısıyla bitirdi: “Elimizde bir tek umudumuz kaldı. Onu da vermeyeceğiz.”

“İçeride ve dışarıda olan dostlarımızla”

“Bir Arada Yalnız” ile Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Onur Gözeten ise konuşmasını cezaevindekilere uzattı:

“İçeride ve dışarıda olan dostlarımızla film yapmaya devam ederiz.”

Ödül konuşmalarında tutuklu sinemacı Çiğdem Mater’in yanı sıra Selçuk Kozağaçlı, Can Atalay ve Berkin Elvan’ın adları da anıldı.

Festivalin toplumsal mesajları ana yarışmayla da sınırlı kalmadı. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda Deneysel Jüri Özel Ödülü’nü “Islak Köpekler” ile alan Metin Konar, ödülünü Filistin’de öldürülenlere ve “haksız yere gözaltında tutulan translara” adadı. Kurmaca Jüri Özel Ödülü’nü alan “Uslu”nun ödülü ise “sesi duyulmayan, yaşam hakkı elinden alınan çocuklara” ithaf edildi. l

Vatansever: “Yalnız olabilirsiniz ama çaresiz değilsiniz”

Geceden En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleriyle ayrılan Ali Vatansever de yönetmenlik ödülünü öğrencilerine adadı.

Sinemaya yeni başlayanlara seslenen Vatansever:

“Yalnız olabilirsiniz ama çaresiz değilsiniz.”dedi.

Genç sinemacıları kendisine ulaşmaya çağıran Vatansever, En İyi Film ödülünü alırken de ödülü “tüm dünya yanarken iyi kalanlar” için aldığını söyledi.

Plastik atık ithalatı da kürsüdeydi

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü’nü “Ölü Köpekler Isırmaz” ile alan Nuri Cihan Özdoğan, Adana çevresindeki plastik atık sorununu gündeme getirdi:

“Dilerim ki bu atık ithalatı son bulur.”

Plastik atık sorunu festivalin önceki etkinliklerinde de gündeme gelmişti.

Olcay: “Sinema bakış açılarını değiştirir.."

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Zuhal Olcay ise yarışan filmlerin ardındaki emeğe ve cesarete dikkat çekti ve sinemanın toplumsal etkisine işaret etti:

“Sinema dünyayı değiştirmez belki ama bakış açılarını değiştirir ve bu da dünyanın değişmesi demektir; yaşasın sinema!”

Onur ve Emek Ödülleri

Festivalin açılışında verilen emek ve onur ödülleri kapanış gecesinin habercisiydi aslında. 26 Eylül’deki açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri Suna Selen, Macit Koper ve Aydın Sayman’ın oldu. 1 Ekim’de ayrı bir törenle Onur Ödülleri Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin'e sunuldu.



Festival yönetiminin açıkladığı toplam parasal ödül tutarı 8 milyon 425 bin TL oldu.

Altın Koza’da tüm ödüller Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması:



En İyi Film, “Bir Arada Yalnız” – Ali Vatansever;

Yılmaz Güney Ödülü, “Günyüzü” – Banu Sıvacı;

En İyi Yönetmen, Ali Vatansever – “Bir Arada Yalnız”;

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü, “Moda Evlilik” – Miraç Atabey;

Adana İzleyici Ödülü, “Canavar” – Tunç Şahin;

En İyi Senaryo, Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan – “Karanlıkta Islık Çalanlar”;

En İyi Kadın Oyuncu, Hazar Ergüçlü – “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”;

En İyi Erkek Oyuncu, Fatih Al – “Bir Arada Yalnız”;

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu, Asena Hotamış – “Günyüzü”;

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu, Süleyman Kadim Kabaali – “Günyüzü”;

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu, Ege Damatoğlu – “Moda Evlilik”;

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu, Onur Gözeten – “Bir Arada Yalnız”. Teknik ödüller: En İyi Görüntü Yönetmeni, Özkan Karaköse – “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”;

En İyi Sanat Yönetmeni, Saye Özçelik, Gülseren Cizdan, Melike Yılmaz, Umut Kambak, Oğuz Yıldırım, Hüseyin Yalçın, Hasan Yalçın, Hasan Kameray, Hüseyin Dolunay, Eren Dama ve Yener Kaplan – “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”;

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu, Mesut Ulutaş – “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”;

En İyi Müzik, Alican Çamcı – “Karanlıkta Islık Çalanlar”. Meslek örgütü ödülleri: SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü, “Ölü Köpekler Isırmaz” – Nuri Cihan Özdoğan; Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen Ödülü, Pınar Yorgancıoğlu – “Karanlıkta Islık Çalanlar” ve Ali Vatansever – “Bir Arada Yalnız”. Ulusal Belgesel Film Yarışması: En İyi Belgesel, “Stella ile 8 Mart” – Aylin Kuryel;

Jüri Özel Ödülü, “Mor Menekşeli Kadınlar” – Sezen Kayhan. Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması: En İyi Senaryo, “Dünyanın Öbür Ucunda” – Gonca Gülbey;

Jüri Özel Ödülü, “Kaçak Elektrik” – Selahaddin Eyüp Tan ve Eylem Ata;

RED Kamera Kullanım Destek Ödülü, “Dünyanın Öbür Ucunda”. Ulusal Kısa Film Yarışması:

En İyi Film, “Otel” – Halil Tanışan;

Jüri Özel Ödülü,“Yerçekimi” – Dalya Keleş. Uluslararası Kısa Film Yarışması:

En İyi Film, “Trading Cards” – Radheya Jang;

Jüri Özel Ödülü, “Koki, Ciao” – Quenton Miller ve “What If They Bomb Here Tonight?” – Samir Syriani. Ulusal Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması: En İyi Film, “Başka Türlü” – Çağatay Dörtyıldız. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması: Kurmaca En İyi Film, “Boşluğun Sesi” – Alp Kaan Akkaya;

Kurmaca Jüri Özel Ödülü, “Uslu” – Selçuk Kaan Salk;

Belgesel En İyi Film, “Tekno Çoban” – Enes Öztürk;

Belgesel Jüri Özel Ödülü, “Akgün” – Ulviye Aleyna Sarıgül;

Canlandırma En İyi Film, “Tabula Rasa” – Daria Ekimova ve Deniz Depecik;

Canlandırma Jüri Özel Ödülü, “Drip” – Zeynep Sude Yavuz ve “Bilemiyorum Aysel” – Rumeysa Bora, Şevval Benkli, Zeynep Ramadani ve Ceren Yıldızhan;

Deneysel En İyi Film, “Yanına Dönmeden Önce Gördüğüm Her Şey” – Nehir Üstündağ; Deneysel Jüri Özel Ödülü, “Islak Köpekler” – Metin Konar.

(AEK)