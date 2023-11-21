Altın Kitaplar ve İPA'dan 'Dünyadaşlık Sempozyumu’
Altın Kitaplar Akademi eğitim platformunun, İstanbul Planlama Ajansı ile birlikte düzenlediği “Dünyayı Okumak: Değişen Gezegende Sürdürülebilir Yaşam ve Dünyadaşlık Sempozyumu”, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü’nde takip edilebilir.
8.30-17.00 saatleri arasında düzenlenecek sempozyuma; Oktay Kargül, Dr. Nilay Yılmaz, Coşkun Tezic, Dr. Av. Fevzi Özlüer, Prof. Dr. Ünal Akkemik, Merve Özkorkmaz, Seymen Bozaslan, Dr. Olcay Aydemir, Petek Tokuz, Hatice Gökçe, Asuman Kerkez ve Ozan Gündoğdu konuşmacı olarak katılacak.
“Dünyayı Okumak: Değişen Gezegende Sürdürülebilir Yaşam ve Dünyadaşlık Sempozyumu” halka açık ve ücretsiz olacak.
Sunuculuğunu Yasemin Başlantı’nın üstleneceği sempozyumda, İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül ve Altın Kitaplar Akademi Proje Danışmanı Dr. Nilay Yılmaz’ın açılış konuşmalarının ardından İbrahim Topçu’nun ritim çalışması gerçekleşecek.
Sempozyuma kayıt olmak için burayı tıklayın. (AÖ)