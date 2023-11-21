ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 17:09
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 17:31
1 dk Okuma

Altın Kitaplar ve İPA'dan 'Dünyadaşlık Sempozyumu’

“Dünyayı Okumak: Değişen Gezegende Sürdürülebilir Yaşam ve Dünyadaşlık Sempozyumu” halka açık ve ücretsiz olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/altin-kitaplar-ve-ipa-dan-dunyadaslik-sempozyumu.jpg

Altın Kitaplar Akademi eğitim platformunun, İstanbul Planlama Ajansı ile birlikte düzenlediği “Dünyayı Okumak: Değişen Gezegende Sürdürülebilir Yaşam ve Dünyadaşlık Sempozyumu”, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü’nde takip edilebilir.

8.30-17.00 saatleri arasında düzenlenecek sempozyuma; Oktay Kargül, Dr. Nilay Yılmaz, Coşkun Tezic, Dr. Av. Fevzi Özlüer, Prof. Dr. Ünal Akkemik, Merve Özkorkmaz, Seymen Bozaslan, Dr. Olcay Aydemir, Petek Tokuz, Hatice Gökçe, Asuman Kerkez ve Ozan Gündoğdu konuşmacı olarak katılacak.

“Dünyayı Okumak: Değişen Gezegende Sürdürülebilir Yaşam ve Dünyadaşlık Sempozyumu” halka açık ve ücretsiz olacak.

Sunuculuğunu Yasemin Başlantı’nın üstleneceği sempozyumda, İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül ve Altın Kitaplar Akademi Proje Danışmanı Dr. Nilay Yılmaz’ın açılış konuşmalarının ardından İbrahim Topçu’nun ritim çalışması gerçekleşecek. 

Sempozyuma kayıt olmak için burayı tıklayın. (AÖ)

Altın Kitaplar İstanbul Planlama Ajansı
Sayfa Başına Git