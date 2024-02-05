Altı SDG’li hayatını kaybetti

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) dün gece Suriye'nin Deyrizor vilayetinin doğusundaki eğitim akademisine düzenlenen saldırıda altı savaşçısının öldürüldüğünü açıkladı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre SDG Basın İrtibat Merkezi, insansız hava aracı saldırısının Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üssünün de yer aldığı El-Ömer petrol sahasının bulunduğu bölgeye düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan SDG, "Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelerden kalkan uçağın Deyrizor'un doğusundaki El-Ömer sahasındaki eğitim akademisini hedef alması sonucu altı savaşçımız şehit oldu," dedi.

SDG, saldırıyı gerçekleştirenin İran’a bağlı milis gruplar olduğunu ve "saldırının kaynağına uygun askeri müdahalede bulunacağı"nı söyledi.

"Müdahalede bulunacağız"

Rûdaw’ın aktardığına göre yerel kaynaklar, saldırıda 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü "Irak’taki İslami Direniş" ise saldırıyı üstlendi ve kendilerinin belirsiz bir noktadan insansız hava aracı fırlattıklarını gösteren bir video yayınladı.

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 19 Ekim 2023'ten bu yana İran destekli grupların Suriye'nin farklı bölgelerindeki koalisyon üslerine gerçekleştirdiği 108 saldırıyı belgeledi. Buna göre son dört ayda El-Ömer petrol sahasına 27, Haseke'deki Şeddadi üssüne 16 ve Deyrizor'daki Koniko gaz sahası üssüne 29 saldırı düzenlendi. (TY)