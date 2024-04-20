'Alternatif bir gelecek için' 23,5 Hafıza Mekânı’nda anma

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, 24 Nisan Ermeni Soykırımı anma etkinlikleri düzenliyor. Hafıza Mekânı’nın açılışının beşinci yılına da denk gelen 20-27 Nisan haftası boyunca Hrant Dink’in “23,5 Nisan” başlıklı köşe yazısındaki anlatılara farklı etkinliklerle değinilecek.



Hrant Dink'ten yeniden: 23,5 Nisan 23 Nisan 1996 tarihinde Agos Gazetesinde yayımlanan Hrant Dink’in “23,5 Nisan” makalesi, acı ile umut arasında bir sarkaç, geçmiş ile gelecek arasında bir taahhüt ve köklü değişime davet niteliğindedir.

"Alternatif bir gelecek için" 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda hafta boyunca, Neslihan Koyuncu Bali, Hera Büyüktaşcıyan, Nesim Ovadya İzrail, Aylin Vartanyan tarafından yürütülecek atölyeler ve etkinlikler yapılacak.

Hafta boyunca, yas dönemlerinde ikram edilen ve zor zamanlarda birlikteliği temsil eden irmik helvası kavrulacak.

Hafıza Panosu

Hafta boyunca 1915’te hayatını kaybeden Ermenilere adanmış bir pano 23,5’ta olacak. Öte yandan ziyaretçiler de duygu ve düşüncelerini bir kartla paylaşabilecek ya da anmak istedikleri kişilerin adlarını veya fotoğraflarını hafıza panosuna ekleyebilir. Bugün (20 Nisan Cumartesi) saat 14.30'da bir araya gelinecek buluşma sonrasında, hafıza panosu 27 Nisan'a kadar ziyaretçilerin katkısına açık olacak.

Yer: 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı

Malzemeler: Hafıza panosunda kullanabileceğiniz kartlar temin edilecektir. Eğer isterseniz kendi kartlarınızı veya fotoğraflarınızı getirebilirsiniz.

Umuda İzinizi Bırakın

Sanatçı Sarkis’in eseri “Respiro”dan ilham alarak hep beraber umut dolu bir geleceği yansıtan bir yerleştirme yapılacak. Her yaştan çocuğa açık olacak etkinlikte, bir aynaya gökkuşağının renklerinde parmak izleri bırakılacak.

Tarih : 20-27 Nisan 2024

: 20-27 Nisan 2024 Yer: 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı Malzemeler: Yerleştirmeye katkınız için tüm malzemeler temin edilecek.

23,5 Rehberli Turu

Rehberli tur, Hrant Dink'in hayatına ve mücadelesine odaklanırken, azınlık hakları, insan hakları ve demokratikleşme bağlamında yakın Türkiye tarihine dair bir diyalog ortamı sunuyor.

21 Nisan 2024, 15.00

23 Nisan 2024, 19.00

25 Nisan 2024, 11.00 (İngilizce tur)

26 Nisan 2024, 15.00

Yer: 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı Kayıt : Kayıt olmak için lütfen formu doldurun.

: Kayıt olmak için lütfen formu doldurun. Rehberli tur 15 katılımcı ile sınırlıdır.

Dil: Türkçe, 25 Nisan'da İngilizcedir.

Hera Büyüktaşcıyan ile "Bir Önceki Günün Portresi"

Sanatçı Hera Büyüktaşcıyan’ın yürütücülüğünü yapacağı atölye, yaşantılarımızda biriken izlerin ve zamanın kaydını tutan nesnelerin tanıklığına ve hatırlattıklarını su yüzüne çıkarmaya dair içsel bir sohbet niteliğinde.



Büyüktaşcıyan katılımcıları kendileri için manevi değer taşıyan, ailelerinden yadigar kalmış veya çocukluklarına dair bir nesne ile bağ kurarak, bu nesnelerin veya anımsattıkları bir anın, kişinin, yerin portresini yapmaya ve onlara bir nevi ses vermeye ve konuşturmaya davet ediyor.

Tarih : 23 Nisan 2024, 16.00

: 23 Nisan 2024, 16.00 Yer: 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı Malzemeler : Gerekli bütün malzemeler temin edilecektir.

: Gerekli bütün malzemeler temin edilecektir. Kayıt : Kayıt olmak için lütfen formu doldurun.

: Kayıt olmak için lütfen formu doldurun. Atölye 15 katılımcı ile sınırlıdır.

katılımcı ile sınırlıdır. Atölyenin süresi 2 saattir .

. Arzu edenler atölye sonrası saat 19.00'da yapılacak rehberli tura katılabilirler.

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