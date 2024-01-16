Altan Sancar’dan sonra şimdi de İsmail Arı’ya tehdit

Gazeteci Altan Sancar’ın Jitemci isimli bir hesap tarafından mermiyle tehdit edilmesinin ardından bugün de BirGün muhabiri İsmail Arı, Menzil Tarikatı’nın hedefi oldu.

Son olarak Menzil’in Kasası kitabını yayımlayan Arı’yı Wunsultantan nickli Ünsal Tantan tehdit etti. Tantan, Arı’ya “Bir daha Menzil hakkında röportajın olsun bak ben sana neler yapacağım” diye yazdı.

Tantan, bir diğer mesajında ise, “Siz mübarek seyyidlere saldırdığınız sürece size saldırır, sizleri yerim. 1923’lerin Türkiye’si yok artık” dedi.

Tehdide “Mahkemede hesaplaşacağız” diyerek cevap veren Arı’ya Tantan “Ben ne idamdan korkarım ne müebbet hapisten. Allah dostlarını hedef alma bir daha. Sana son uyarım” diyerek yanıt verdi.

Tehdidi sosyal medyadan paylaşan Arı “Menzil Cemaati'nden gelen tehdit... Daha önce de defalarca Menzil'den gelen tehditleri yargıya taşıdım ama şikâyetlerim hakkında kasıtlı olarak işlem yapılmadı. Yine söylüyorum başıma bir şey gelirse adres belli... Ayrıca, siz mi beni korkutacaksınız çakallar? Yazmaya da konuşmaya da devam edeceğim” notunu düştü.

Gazeteci Altan Sancar'a mermili tehdit

(HA)