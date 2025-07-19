Altan Öymen kimdir?

Gazeteci, yazar, siyasetçi.

20 Haziran 1932’de İstanbul’da doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe atıldı.

1950’de Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak göreve başladı. İki yıl çalıştıktan sonra Tercüman'ın Ankara Temsilcisi oldu. Tercüman, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın ve Milliyet gibi gazetelerde muhabirlikten başyazarlığa kadar çeşitli görevler üstlendi.

1962-1966 yılları arasında Bonn Büyükelçiliği’nde Basın Ataşesi olarak görev yaptıç

1972’de bağımsız haber ajansı ANKA’yı kurdu ve uzun yıllar yönetti. 1990’da Sedat Simavi, 2020’de Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü dahil çok sayıda ödüle layık görüldü.

Siyasi hayatına 1950’li yıllarda CHP üyeliğiyle başladı. 1977’de Ankara milletvekili seçildi ve kısa bir süre Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yaptı. CHP’nin TBMM Grup Başkanvekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görevlerini üstlendi. Partinin Genel Sekreter Yardımcılığını yaptı.

1995’te İstanbul milletvekili olarak tekrar TBMM’ye girdi. 1999’da ise CHP Genel Başkanlığı’na seçildi. Görev başındayken genel başkanlıktan kurultay delegelerinin kararı sonucu ayrılan ilk CHP genel başkanı oldu.

Siyasi belleğini ve tanıklıklarını kitaplaştırdı. Bir Dönem Bir Çocuk, Değişim Yılları, Öfkeli Yıllar, …Ve İhtilal ve 01 Adana gibi kitaplarında Türkiye’nin savaş yıllarından darbeler dönemine, değişen toplumsal yapısına kadar pek çok süreci aktardı.

2025’te kansere yakalandı, operasyon geçirdi. Taburcu edildikten 6 hafta sonra zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı. 19 Temmuz’da akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybetti.

(HA)