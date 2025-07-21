Altan Öymen için TBMM ve CHP'de cenaze töreni

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı ve gazeteci Altan Öymen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in el ele yürümesi dikkat çekti.

Öymen, akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale hastanesinde 93 yaşında yaşamını yitirdi. TBMM'de anısına düzenlenen törene Öymen'in çocukları Aslı ve Murat Öymen ile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP eski Genel Başkanları Hikmet Çetin ile Kemal Kılıçdaroğlu kol kola girdi. Hikmet Çetin ve Devlet Bahçeli'nin el ele yürüdüğü görüldü.

Kılıçdaroğlu taziyeye eşlik etmedi

Altan Öymen adına taziyeleri kabul eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul eden Özel ve Hikmet Çetin'e eşlik etmeden TBMM'den ayrıldı.

CHP'de de tören düzenlendi

Öymen'in cenazesi, CHP Genel Merkezi önünde saat 15:00'te düzenlenecek tören için TBMM'den uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özel de cenaze nakil aracıyla Meclis'ten ayrıldı.

Genel Merkez'deki tören 15:00'te başladı.Tören saygı duruşunun ardından sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Aslı Öymen'den CHP'ye teşekkür

Törende konuşan Aslı Öymen, "Babam konuşma yapacağı zamanlar mutlaka hazırlık yapardı. Bana da mutlaka yapmamı söylerdi, mutlaka yapardım tabi fakat bugün öyle olamadı maalesef. Ben her şeyden önce büyük aileye teşekkür etmek istiyorum. Büyük aile CHP ailesi, mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Konuşanların hepsi çok kıymetli onun üstüne ben bir şey ekleyemem" dedi.

Yarın defnedilecek

Öymen'in cenazesi yarın (22 Temmuz) Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

(AB)