CHP'nin eski genel başkanlarından, gazeteci ve yazar Altan Öymen hayatını kaybetti.

Doksan üç yaşındaki Öymen, yaklaşık iki hafta önce zatürre sebebiyle İstanbul Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmış, 16 Temmuz’da da yoğun bakıma alınmıştı. Dün de 18 Temmuz tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti.

Hastane, Öymen’in ölümünü “Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir” açıklamasıyla duyurdu.

Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla bir operasyon geçirmiş, ameliyattan bir hafta sonra da taburcu edilmişti.

Altan Öymen kimdir?

(HA)