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Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2025 15:13
 ~ Son Güncelleme: 19 Temmuz 2025 15:53
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Altan Öymen hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır hastanede tedavi gören Öymen, üç gündür yoğun bakımdaydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Altan Öymen hayatını kaybetti
Fotoğraf: Gazete Duvar

CHP'nin eski genel başkanlarından, gazeteci ve yazar Altan Öymen hayatını kaybetti.

Doksan üç yaşındaki Öymen, yaklaşık iki hafta önce zatürre sebebiyle İstanbul Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmış, 16 Temmuz’da da yoğun bakıma alınmıştı. Dün de 18 Temmuz tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti.

Hastane, Öymen’in ölümünü “Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir” açıklamasıyla duyurdu.

Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla bir operasyon geçirmiş, ameliyattan bir hafta sonra da taburcu edilmişti.

Altan Öymen kimdir?
Altan Öymen kimdir?
19 Temmuz 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
altan öymen
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