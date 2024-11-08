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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2024 12:49
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2024 12:49
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Alsancak’ta trans kadınlara yönelik polis baskısı artıyor

20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, trans kadınların kimlik bilgilerinin keyfi olarak kullanılmasına ve hukuksuz tutanak düzenlemelerine karşı dayanışma çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Alsancak’ta trans kadınlara yönelik polis baskısı artıyor
"Dönüşüm: Bornova Sokağı" belgeselinden bir kare.

20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yaşayan trans kadınlara yönelik polis baskısıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Yaklaşık iki aydır trans kadınlara "GBT yapma" gerekçesiyle polis tarafından ceza kesildiğini söyleyen dernek, trans kadınların kimlik bilgilerinin keyfi olarak kullanıldığını ve geçmedikleri sokaklardan geçmiş gibi haklarında tutanak düzenlendiğini söyledi.

Alsancak semti, özellikle Bornova Sokak, uzun yıllardır trans kadınlar için önemli bir barınma ve dayanışma alanı. 1980'lerden bu yana trans kadınlar, bu sokakta bir araya gelerek kendi topluluklarını kurdu ve birbirlerine destek sağladı. Sokak, Türkiye LGBTİ+ hareketi için de ayrı bir öneme sahip.

Keyfi tutumlar

“1980'lerden bu yana Alsancak'ta yaşayan trans kadınlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, hukuksuzluklara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı duyuruyor ve kamuoyunun desteğini bekliyoruz,” diyen derneğin açıklaması şöyle:

“Alsancak’ta artan polis baskısı keyfi ve hukuksuz bir biçimde devam ederken, trans kadınların barındıkları evleriyle ilgili usulsüz işlemler yapılmaktadır. Trans kadın arkadaşlarımızı keyfi olarak karakola ifadeye götüren kolluk kuvvetleri, yine baskı ve çeşitli yollardan ifade almaya çalışmaktadır.

“Arkadaşlarımızın yaşadığı evler farklı bahanelerle kriminalize edilerek etiketlenmekte. Bu iş için kolluk görevlileri Bornova Sokak ve çevresinde trans kadınların evlerini özel olarak hedef almaktadır. Özellikle suçluların kol gezdiği sokaklarda suçluları yakalayıp adalete teslim etmek yerine trans kadınların evlerinin önünde nöbet tutulup barınma alanları teşhir edilmektedir.

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“Trans kadınların evleri hedef gösteriliyor”

“Hepimiz Alsancak’ta farklı yasa dışı aktivitelerin sürdürüldüğünü ve kolluğun bunun için hiçbir önlem almadığını biliyoruz. Özellikle saldırıya uğrayan, tacize ve şiddete maruz kalan trans kadınlar şikâyetçi olmak istediklerinde kolluk kuvvetleri keyfi bir biçimde ifadelerini almaktan imtina etmektedir. Bir yandan trans kadınların barındıkları evler hedef gösterilirken, diğer yandan hukuksuz ve usulsüz bir biçimde baskı yolları kullanılarak keyfi ifadeler alınmaktadır.

“1980’lerden beri Alsancak’taki Bornova Sokak’ta barınan trans kadınların geçmişte olduğu gibi şimdi de dayanışma ile yanındayız. Yapılan hukuksuzlukları ve usulsüzlükleri görüyoruz ve biliyoruz. Yasal haklarımızı kullanacağımızı ve geri adım atmayacağımızı bildiriyoruz. Sürecin adım adım takipçisi olacağımızı, arkadaşlarımıza sırf kimliklerinden dolayı uygulanan bu usulsüzlükleri siz kamuoyuyla paylaşıyor ve dayanışmanızı bekliyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
alsancak Bornova Sokak İzmir'de trans kadınlara baskılar trans kadınların hakları 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği
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