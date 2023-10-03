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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2023 11:47
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2023 12:08
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Alphaville Şişli Plak Festivali'nde

7-8 Ekim'deki festivalde ayrıca, neyzen ve besteci Mercan Dede'nin yanı sıra Nükhet Duru ve Hüsnü Arkan da sahnede olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/03/alphaville-sisli-plak-festivali-nde.jpg

Şişli Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Şişli Plak Festivali 7-8 Ekim tarihlerinde Feriköy Organik Pazarı otopark alanında yapılacak.

1980'li yılların popüler müzik topluluğu Alphaville de festival kapsamında bir konser verecek. "Forever Young" ve "Big in Japan" şarkılarıyla tanınan grup, 1977 yılında kuruldu.

Festivalde ayrıca, neyzen ve besteci Mercan Dede'nin yanı sıra Nükhet Duru ve Hüsnü Arkan da sahnede olacak. 

Plak meraklılarının buluşacağı etkinlik, konserlerin yanı sıra müzik yapımcılığı ve plaklara ilişkin söyleşilere de ev sahipliği yapacak.

İzzet Öz, Murat Meriç, Hakan Meriçliler, Nino Varon, Celal Kadri Kınoğlu, Osmantan Erkır'ın söyleşileri takip edilebilir. Ayrıca her iki gün de Kemal Güllü'nün modere edeceği plak mezatı da meraklılarını bekliyor. 

Plak satışlarının da yapılacağı etkinlik alanının kapı açılışı 13.00. (AÖ)

Plak Festivali
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