ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2025 15:30
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 15:40
2 dk Okuma

Alperen Şengün ve Giannis Antetokounmpo'dan karşılıklı özür ve ortak mesaj

İki basketbolcunun, EuroBasket 2025 maçlarının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları kamuoyunda tepki çekmişti.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Alperen Şengün ve Giannis Antetokounmpo'dan karşılıklı özür ve ortak mesaj
Alperen Şengün ve Giannis Antetokounmpo. (Fotoğraf: giannis_an34 ve alperen.sengun / Instagram)

Türkiye’nin ikinci, Yunanistan’ın üçüncü olarak tamamladığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) geride kalsa da, iki takımın en önemli oyuncularının karşılaşmalar sonrası yaptıkları sosyal medya paylaşımlarının yankısı sürüyor.

Türkiye Basketbol Milli Takımı finalde Almanya'ya 83-88 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu
24 YIL SONRA BİR GÜMÜŞ DAHA
Türkiye Basketbol Milli Takımı finalde Almanya'ya 83-88 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu
15 Eylül 2025

Alperen Şengün, 12 Eylül’de Türkiye’nin Yunanistan’ı mağlup ettiği maçın ardından kişisel Instagram hesabından “İyi gelmez mi hiç deniz havası?” notuyla bir paylaşım yaptı.

14 Eylül’de ise Yunanistan’ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, Finlandiya’yı mağlup ettikleri üçüncülük maçının ardından Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, bir izleyicinin Türkiye bayrağı paylaşmasına tepki gösterdi ve hakaret içeren bir ifade kullandı.

İki ülke kamuoyunda artan tepkiler sonrası taraflar, karşılıklı olarak gerilimi düşüren bireysel ve ortak paylaşımlar yaptılar.

Alperen Şengün, “Yunanistan maçı sonrası yaptığım paylaşım bir iletişim hatasından kaynaklandı. Yunan halkına büyük saygı duyuyorum. Asla hakaret etmek gibi bir niyetim olmadı,” dedi ve 12 Eylül’deki paylaşımından söz konusu ifadeyi kaldırdı.

Giannis Antetokounmpo ise “Canlı yayınım sırasında, saygısız yorumlar yapan birine cevap verirken uygunsuz bir ifade kullandım. Amacım asla kimseyi kırmak değildi ve bunun için çok üzgünüm. Türkiye’ye ve dünyadaki insanlara karşı yalnızca sevgi ve saygı besliyorum. Çünkü ebeveynlerimiz bizi bu şekilde yetiştirdi,” açıklamasında bulundu.

Şengün ve Antetokounmpo ortak paylaşımlarında ise şu ifadeleri kullandı:

“Ülkelerimize duyduğumuz sevgi için oynuyoruz. Oyuna olan sevgimiz için oynuyoruz. Saygıyla oynuyoruz. Sporun bizi bölmek için değil, birleştirmek için var olduğunu her zaman hatırlıyoruz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiye Basketbol Milli Takımı Yunanistan türkiye-yunanistan ilişkileri alperen şengün giannis antetokounmpo Eurobasket 2025
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git