Alperen Şengün ve Giannis Antetokounmpo'dan karşılıklı özür ve ortak mesaj

Türkiye’nin ikinci, Yunanistan’ın üçüncü olarak tamamladığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) geride kalsa da, iki takımın en önemli oyuncularının karşılaşmalar sonrası yaptıkları sosyal medya paylaşımlarının yankısı sürüyor.

24 YIL SONRA BİR GÜMÜŞ DAHA Türkiye Basketbol Milli Takımı finalde Almanya'ya 83-88 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu

Alperen Şengün, 12 Eylül’de Türkiye’nin Yunanistan’ı mağlup ettiği maçın ardından kişisel Instagram hesabından “İyi gelmez mi hiç deniz havası?” notuyla bir paylaşım yaptı.

14 Eylül’de ise Yunanistan’ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, Finlandiya’yı mağlup ettikleri üçüncülük maçının ardından Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, bir izleyicinin Türkiye bayrağı paylaşmasına tepki gösterdi ve hakaret içeren bir ifade kullandı.

İki ülke kamuoyunda artan tepkiler sonrası taraflar, karşılıklı olarak gerilimi düşüren bireysel ve ortak paylaşımlar yaptılar.

Alperen Şengün, “Yunanistan maçı sonrası yaptığım paylaşım bir iletişim hatasından kaynaklandı. Yunan halkına büyük saygı duyuyorum. Asla hakaret etmek gibi bir niyetim olmadı,” dedi ve 12 Eylül’deki paylaşımından söz konusu ifadeyi kaldırdı.

Giannis Antetokounmpo ise “Canlı yayınım sırasında, saygısız yorumlar yapan birine cevap verirken uygunsuz bir ifade kullandım. Amacım asla kimseyi kırmak değildi ve bunun için çok üzgünüm. Türkiye’ye ve dünyadaki insanlara karşı yalnızca sevgi ve saygı besliyorum. Çünkü ebeveynlerimiz bizi bu şekilde yetiştirdi,” açıklamasında bulundu.

Şengün ve Antetokounmpo ortak paylaşımlarında ise şu ifadeleri kullandı:

“Ülkelerimize duyduğumuz sevgi için oynuyoruz. Oyuna olan sevgimiz için oynuyoruz. Saygıyla oynuyoruz. Sporun bizi bölmek için değil, birleştirmek için var olduğunu her zaman hatırlıyoruz.”

