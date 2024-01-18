Alparslan Bayraktar: Gaziemir’deki temizlik, Haziran 2024’te bitecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın’ın, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan ve 13 yıl önce çevreye zarar verdiği için kapatılan akü geri kazanım fabrika sahasındaki radyoaktif atıkların temizlenmesine ilişkin soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yanıt verdi.

• Taşkın, konuyu 1 Ekim 2023’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşımış ve 70 dönümlük arazide bulunan ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen radyoaktif atığın önemli bir çevre ve halk sağlığı sorunu yarattığını belirtmişti.

“Ağustostan bu yana çalışma yok”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan gelen yanıtta, “Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında söz konusu alanda radyoaktif kirliliğin giderilmesi işlemlerine 2023 yılının ağustos ayında başlanacağı ve çalışmaların 2024 yılı Haziran ayında tamamlanacağı belirtildi.

Taşkın, Enerji Bakanı’ndan gelen yanıtları şöyle değerlendirdi:

“Görülüyor ki ağustos ayından bugüne geçen zamanda kayda değer bir çalışma yapılmış değil. Halk sağlığını ilgilendiren böyle bir konunun ciddiye alınmıyor oluşu kaygı vericidir. Önümüzdeki aylarda gelişmeleri yakından takip edeceğiz.”