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Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 12:42
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 12:42
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Alparslan Bayraktar: Gaziemir’deki temizlik, Haziran 2024’te bitecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir’in Gaziemir ilçesindeki radyoaktif atıkların temizlenmesiyle ilgili CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın’a yanıt verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Alparslan Bayraktar: Gaziemir’deki temizlik, Haziran 2024’te bitecek
Fotoğraf: Gaziemir Belediyesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın’ın, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan ve 13 yıl önce çevreye zarar verdiği için kapatılan akü geri kazanım fabrika sahasındaki radyoaktif atıkların temizlenmesine ilişkin soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yanıt verdi.

• Taşkın, konuyu 1 Ekim 2023’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşımış ve 70 dönümlük arazide bulunan ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen radyoaktif atığın önemli bir çevre ve halk sağlığı sorunu yarattığını belirtmişti.

“Ağustostan bu yana çalışma yok”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan gelen yanıtta, “Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında söz konusu alanda radyoaktif kirliliğin giderilmesi işlemlerine 2023 yılının ağustos ayında başlanacağı ve çalışmaların 2024 yılı Haziran ayında tamamlanacağı belirtildi. 

Taşkın, Enerji Bakanı’ndan gelen yanıtları şöyle değerlendirdi: 

Görülüyor ki ağustos ayından bugüne geçen zamanda kayda değer bir çalışma yapılmış değil. Halk sağlığını ilgilendiren böyle bir konunun ciddiye alınmıyor oluşu kaygı vericidir. Önümüzdeki aylarda gelişmeleri yakından takip edeceğiz.”  

Gaziemir’deki çevresel iyileştirme faaliyetlerini, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından 2022 yılında yetkilendirilen EKOVAR Çevre Geri Dönüşüm A.Ş. yürütüyor. 

EKOVAR’ın verdiği bilgiye göre, Gaziemir’deki tesis, yetkisiz kişilerin girişini engellemek için güvenlik bariyerleriyle çevrelendi ve alana güvenlik kameraları yerleştirildi. (TY)

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