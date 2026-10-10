Alp Selek son yolculuğuna uğurlandı: Fikren hep yanımızda

Dün hayatını kaybeden işçilerin, sendikacıların, sosyalistlerin ve siyasi davalarda yargılananların avukatlığını yapan hukukçu Alp Selek için İstanbul Barosu’nda tören düzenlendi.

Hukukçu Alp Selek hayatını kaybetti

Törende, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın mektupları da okundu.

BirGün’den Meral Danyıldız’ın haberine göre törene, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, SOL Parti, Türkiye Barolar Birliği, Çağdaş Avukatlar Grubu, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Barosu, Türkiye İşçi Partisi, İstanbul Tabip Odası, Avukatlar Sendikası ve Avukat Enis Coşkun adına çok sayıda çelenk gönderildi.

Kaboğlu: Fikren hep aramızda olacak

Alp Selek’in yaşamından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu konuştu.

Selek’in yaşamını ve hukuk mücadelesini anlatan Kaboğlu, onun adının dayanışmayı, sevgiyi ve umudu hatırlattığını söyledi. Kaboğlu, şöyle konuştu:

“Alp Selek dendiğinde gülmek, gülüşmek, birlikte olmak, sevmektir… Umuttur… Hukuku etkili kılmak, savunmanın varlık nedenidir… Adalet arayışı evrensel ve süreklidir… Yine yaşamının felsefesini özetleyen bir deyiş olarak düşünülebilir… Fiziken onu uğurlayacağız ama fikren hep aramızda olacak.”

Kaboğlu, Alp Selek’in anısını yaşatmak amacıyla Alp Selek Aramızda başlıklı bir armağan kitap hazırlayacaklarını da duyurdu. Kitapta Selek’in dostlarının yazıları ile savunma sanatı ve avukatlık mesleğine ilişkin değerlendirmelere yer vereceklerini söyledi.

Belen: Muhaliflerin, kadınların, doğanın avukatıydı

Alp Selek’in dostları adına konuşan avukat Bahri Bayram Belen, Selek’in yaklaşık 70 yıllık meslek yaşamı boyunca çok sayıda toplumsal mücadelenin parçası olduğunu vurguladı.

Belen, Selek’in sosyalistlerin, devrimcilerin, komünistlerin, muhaliflerin, kadınların ve doğanın avukatlığını yaptığını belirterek şöyle konuştu:

“Sosyalistlerin, devrimcilerin, komünistlerin, muhaliflerin, kadınların, doğanın, birçok yoldaşın 70 yıllık avukatını, dava arkadaşını bugün uğurluyoruz. Ancak uğurlamak ayrılmak mı, uzakta kalmak mı diye düşündüğümde; onu uğurlayacağız ama onu kaybetme imkanımız yok.”

Törende, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Gezi Parkı davası kapsamında cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın mektupları okundu.

Kavel direnişinden 15-16 Haziran’a işçilerin avukatlığını yaptı

1931’de İstanbul’da doğan Alp Selek, 1959’da başladığı avukatlık yaşamı boyunca işçilerin, sendikacıların ve siyasi davalarda yargılananların savunmasını üstlendi.

Selek, 1963’te Kavel Kablo Fabrikası’nda sendikal hakları için direnen işçilerin avukatlığını yaptı. Singer ve Demirdöküm işçilerinin direnişlerinde de işçilerin yanında yer aldı. 15-16 Haziran 1970’teki işçi direnişinin ardından yargılanan DİSK yöneticilerinin savunmasını üstlendi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Selek, 4,5 yıl cezaevinde kaldı.

Mahkûmiyetinin ardından Adalet Bakanlığı, Selek’in İstanbul Barosu levhasından silinmesini istedi. İstanbul Barosu yönetimi bu talebe karşı çıktı ve Bakanlık ile baro arasında hukuki bir tartışma yaşandı. Selek, daha sonra yeniden baro levhasına kaydedildi. Tahliyesinin ardından avukatlık yapmasının önüne çıkarılan engellere karşı da mücadele etti.

Kızı Pınar Selek’in hukuk mücadelesini yıllarca takip etti

Alp Selek, sosyolog kızı Pınar Selek’in Mısır Çarşısı davasındaki hukuk mücadelesini de yıllarca takip etti. Davanın 25 yıldır devam etmesine tepki gösteren Selek, 2023’te düzenlenen Adalet Nöbeti’nde, “Bize, 25 yıldır işkence ediyorlar” dedi.

Alp Selek’in kızları Pınar ve Şeyda Selek, babalarının ölümünün ardından yayımladıkları mektupta onun yaşamı boyunca adalet mücadelesine bağlı kaldığını vurguladı.

Kızları, mektuplarında babalarına şu sözlerle veda etti:

“Hayatın boyunca bu mücadeleyi verdin. Kendini öne çıkarmadan, mevki, konum, para aramadan... Adalet mücadelemizde hoş kal.”

Selek’in saat 16.00’da Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(EMK)