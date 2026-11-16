*AİHM'nin Ali Ürküt kararında MYK toplantısına katılmanın ve gösteri çağrısının suç değil hak olduğunu belirttiğini hatırlattı.

*CHP'ye yönelik 19 Mart sürecini ve mutlak butlan kararını 4 Kasım'ın devamı olarak niteledi. Kobanî Davası'nın da bu sürecin devamı olduğunu belirten Altınörs, 4 ayrı AİHM kararına rağmen eş başkanların 10, MYK üyelerinin 6 yıldır hapiste olduğunu, tahliye hakkının ise MGK'ya bağlanan Çerçeve Yasa'nın uygulanmasına bağlandığını söyledi.

*Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklanmasaydı 2017 referandumuyla Başkancı Rejim'e geçilemeyeceğini, AİHM'nin Demirtaş no. 2 kararında bunu saptadığını söyledi. Türkiye'nin oligarşik ve otokratik bir rejime sürüklendiğini, bunun yolsuzluğu ve Fon Vurgunu'nu doğurduğunu savundu.

*Kobanî Davası kapsamında 2016'dan bu yana Sincan Cezaevi'nde tutulan Alp Altınörs, bianet'in sorularını yanıtladı. Altınörs'e göre 4 Kasım 2016'daki HDP'ye yönelik müdahale, HDP'nin 7 Haziran 2015'te aldığı yüzde 13,5 oyun ve AKP'nin meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından demokratik yükselişi bastırmak için Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ittifakıyla yapıldı.

"AİHM Ali Ürküt kararı;"MYK toplantısına katılmak ve gösteri çağrısı yapmak suç değil, haktır" demesine rağmen... Biz 11 MYK üyesi (eş başkanlar içinde) tam da MYK toplantısına katıldığımız ve demokratik protesto çağrısı yaptığımız bahanesiyle hapisteyiz."

Kobanî Davası kapsamında tutuklanan ve 2016'dan bu yana Sincan Cezaevi’ne tutulan Alp Altınörs, bianet’in sorularını yanıtladı.

Altınörs, cezaevinden gönderdiği yanıtlarda HDP’ye yönelik yargı kıskacından muhalefetteki dönüşümlere, AİHM kararlarının uygulanmamasından "yeni kelepçe" olarak gördüğü yasal düzenlemelere ve Kobanî Davası'na kadar pek çok kritik başlığı değerlendirdi.

"Türkiye oligarşik ve otokratik bir rejime sürüklendi"

4 Kasım 2016 sürecinin Türkiye siyasetindeki kırılma noktası olduğu sıkça vurgulanıyor. Sizce 4 Kasım müdahalesi hangi siyasi dinamiklerin sonucunda gerçekleşti ve bugüne kadar uzanan etkileri neler oldu?

7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'nin zaferi, ortaya koyduğu Yeni Yaşam Programının elde ettiği %13,5'luk destek, AKP'nin meclis çoğunluğunu ilk kez yitirmesi, HDP'nin seçim barajını yıkması ve anamuhalefet konumuna aday olması, üzerinden geçen 12 yıla rağmen, halen Türkiye siyasetini belirlemektedir.

4 Kasım 2016 darbesi, bu demokratik yükselişi bastırmak üzere Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ittifakıyla gerçekleştirildi. Dokunulmazlıkların topluca kaldırılmasına yönelik anayasaya aykırı madde de bu üç liderin ittifakıyla (ve Davutoğlu'nun önerisiyle) Meclis'ten geçirilmişti. Bir dönem sonra, sözüm ona demokrasinin kurtarıcıları olarak ortaya çıkan 6'lı Masa bileşenlerinden ikisinin, 4 Kasım darbesinin failleri, yani demokrasinin katilleri arasında bulunduğunu anımsamak, akılda tutmak önemlidir.

Zira 4 Kasım darbesiyle Demirtaş-Yüksekdağ tutuklanmasaydı, 2017 Nisan hileli referandumu ile Türkiye'de rejim değiştirilemez, Başkancı Rejim'e geçilemezdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş no. 2 kararında bunu hukuken de saptamış ve tescillemiştir.

Bu sürecin yalnızca HDP’yi değil, genel olarak demokratik siyaseti ve toplumsal düzeni nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

Dolayısıyla, aslında 4 Kasım darbesi sadece HDP'ye değil, Türkiye demokrasisine yapılmıştır. Demokrasinin en etkin gücü bastırılarak, Türkiye oligarşik ve otokratik bir rejime sürüklenmiştir. Bu rejimin ülkeye taşıdığı mafya kapitalizmi ise 10 yılda büyük yıkımlara yol açmıştır.

Özgürlüklerin bastırıldığı ülkelerde çürüme ve yozlaşma yayılır. Baskı rejiminin bir köşesini tutan her unsur, kişisel zenginleşme için konumunu kullanır. Yolsuzluk bol, arsızlık bol olur. İşte 4 Kasım darbesi bugün milyarlarca dolarlık Fon Vurgunu aşamasına varan bu yolu açmıştır.

"19 Mart darbesi, mutlak butlan kararı, aslında 4 Kasım darbesinin devamıdır"

Aradan geçen yılların ardından bugün Türkiye’deki muhalefet zeminini ve siyasi atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bugün, 11 yıl sonra, hala bir 4 Kasım rejiminde yaşıyoruz. Muhalefet etmek tümden yasaklanamasa da, etkili muhalefet hala en büyük suçtur! HDP'nin 'parti olarak' seçime girmesi kararını alan Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin uyduruk suçlamalarla toplamda yüzlerce yıl hapse mahkum edilmesi bunun en açık örneğidir.

Aynı şekilde, 2023 danışıklı seçimlerinin ardından, sarayın özel görevlisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye ederek sarayın denetimi dışına çıkan ve etkili muhalefet yapmaya başlayan CHP de benzer bir darbeye hedef oldu.

19 Mart darbesi, mutlak butlan kararı, aslında 4 Kasım darbesinin devamıdır. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum olarak atanınca ilk iş 4 Kasım darbesine verdiği desteği teyit etmesi, "pişman olmadığını", yine olsa yine yapacağını belirtmesi de bu sürekliliğin ifadesidir. Saray rejimi, bir sürekli darbeler rejimidir. Bu darbeler yoluyla dün, 2017'de Başkancı Rejim'e geçildi. Şimdi o da dar geliyor. Sultancı Rejim'e doğru ilerliyorlar.

"Karşımızda 4 Kasım "ruhunun" tipik bir uygulaması olduğu açık"

Bahsettiğiniz bu rejim inşasının ve "sürekli darbeler" yaklaşımının güncel siyaset ve seçim süreçlerindeki somut yansımaları nelerdir?

Örneğin, Erdoğan'ın anayasaya erken seçim için konulmuş istisnai bir maddeden yararlanmak isterken, görev süresinden hiç feragat etmek istememesi, tipik bir örnektir.

Oysa, anayasaya, bizzat kendilerinin getirdiği maddeye göre, Erdoğan ya görev süresinin bir kısmından feragat etmelidir, ya da görev süresini tamamlayacaksa da adaylıktan feragat etmelidir. Oysa, hayır, o her ikisini de istiyor. 2018 Bütçesini de kendisi yaparak, seçimlere 2 ay kala yapacağı bu bütçeyi kendi seçim bütçesine çevirmek istiyor.

Düşünün ki, 2018 Bütçesi 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek, M. Uçum'un açıklamasına göre, Mart'ta ise seçim yapılacak. Bu bütçenin tamamını 2 ayda seçim rüşveti olarak dağıtmasına kim engel olabilir?

Tahmin edin, anayasaya karşı yapılacak bu hileye, kim destek veriyor? Elbette Kılıçdaroğlu! Peki o, tüm CHP meclis grubunu buna ikna edebilir mi? Göreceğiz. Ama karşımızda 4 Kasım "ruhunun" tipik bir uygulaması olduğu açıktır.

4 Kasım darbesi, Türkiye siyasetini çürütüyor. Tümünü aynı merkezden yönetilen danışıklı partilere dönüşmeye zorluyor. Yeni Parti ve DEM ısrarla bunun dışında kalıyor.

Kobanî Davası’nı 4 Kasım süreciyle nasıl ilişkilendiriyorsunuz? AİHM kararlarına rağmen tutuklulukların sürmesini ve son yasal düzenlemeleri nasıl yorumluyorsunuz?

Kobani-Kumpas Davası da 4 Kasım darbesinden doğmuştur, onun bir devamı ve sürdürülmesidir. Demirtaş ve Yüksekdağ'ı içeride tutabilmek için, dönemin MYK üyeleri olan bizlerin de içine katılması ve suçlamaların ağırlaştırılmasıyla tertiplenmiş bir dosyadır.

Neticede, kumpası hukuken tescilleyen ve tahliyemize hükmeden 4 ayrı AİHM kararı olmasına rağmen, eş başkanlar 10, MYK üyeleri 6 yıldır hapiste. 4 Kasım darbesinde körlemesine inat ediyor iktidar. Bu kez de, hukuken kazanılmış tahliye (özgürlük) hakkımız, Çerçeve Yasa'nın uygulanmasına bağlandı. Çerçeve Yasa ise askeri vesayet organı MGK'ya! Barışa hizmet edeceği vaadiyle çıkarılan bir yasa, HDP'lilerin yeni kelepçesine dönüştürüldü.

AİHM Ali Ürküt kararı;"MYK toplantısına katılmak ve gösteri çağrısı yapmak suç değil, haktır" demesine rağmen... Biz 11 MYK üyesi (eş başkanlar içinde) tam da MYK toplantısına katıldığımız ve demokratik protesto çağrısı yaptığımız bahanesiyle hapisteyiz.

Herhalde, 4 Kasım darbesinin var gücüyle sürdüğünün bundan daha açık bir kanıtı daha gösterilemez!

Alp Altınörs kimdir?

(EMK)