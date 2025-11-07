“Alo Fatih” serbest bırakıldı

Eski Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç (“Alo Fatih” olarak bilinen), yürütülen bahis soruşturması kapsamında alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif bahis oynadığı” açıklaması sonrası süreci başlatmıştı.

Nisan ayında açılan dosya Antalya’daki soruşturma ile birleştirildi; Hacıosmanoğlu’nun beyanları ihbar olarak değerlendirildi.

Soruşturmada MASAK raporları, HTS kayıtları ve yurt içi–yurt dışı bahis sitesi verileri inceleniyor; binlerce kişi ve onlarca kuruma ait kayıtların son 5 yıla dönük analizi sürüyor.

Saraç, savcılıkta ifadesini verdikten sonra adli işlem uygulanmadan serbest bırakıldı. Soruşturma, futbol ekosistemindeki olası bahis bağlantıları yönünden genişletilerek devam ediyor.

"Alo Fatih"

Fatih Saraç, bir dönem “Alo Fatih” olarak anılan sansür tartışmalarının merkezindeki isimdi. Yayınlanan ses kayıtlarına göre, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran 2013’te Fas’ta bulunduğu sırada Habertürk yöneticisi Fatih Saraç’ı arayarak, altyazıda yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gezi olaylarına ilişkin “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sorumluluk almalı” şeklindeki sözlerinin kaldırılmasını istedi.

Saraç’ın Erdoğan’a “Emredersiniz efendim” diyerek yanıt verdiği, ardından Habertürk’ten Abdullah isimli bir çalışanı arayıp ilgili altyazıyı yayından kaldırttığı öne sürüldü.

Erdoğan, yaptığı açıklamada Fas’tan Habertürk’ü aradığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sadece hatırlatmayı yaptım. Bize yapılan, yurt dışında olan bir başbakana karşı söylenen hakaretlerle ilgili durumu kendilerine ilettim; onlar da gerekli uygulamayı yaptılar. Patronlarınıza da bu tür hakaretler yapıldığında, arkadaşlarım ya da ben açıp ‘Bu tür hakaretler yapılıyor’ demişizdir. Bunu demek yanlışsa bilemem; ancak yapılanlar sıradan hakaretler değildi.”