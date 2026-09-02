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YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 11:23 2 Eylül 2026 11:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 12:38 2 Eylül 2026 12:38
Okuma Okuma:  2 dakika

"Alo Adalet 135" için pilot uygulama başladı

"Alo Adalet 135"i arayanlar, haklarında açılan ve 5 yılı aşan ve sonuçlanmayan davalar ile haklarında başlatılan ancak 3 yılı aşan soruşturmalar hakkında bilgi alabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Alo Adalet 135" için pilot uygulama başladı
Görsel, yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Alo Adalet 135", yargı hizmetlerini daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getireceğini söyledi.

"Vatandaşlar doğrudan başvurabilecek"

Gürlek, Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını söyledi.

2026-2027 Adli Yılı'na vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak 135 Alo Adalet Hattı'nı hayata geçirdik. Yeni adli yılın ilk günü olan bugün saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek. Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı, en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız.

"Adalet vaktinde tecelli edecek"

Gürlek, projenin yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlayacağını, adaletin ise vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini söyledi.

Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiamız için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını, 135 Alo Adalet Hattı'nın da bu hedefe güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum.

Ankara, İzmir ve Kayseri

Adalet Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabında ise şu bilgiler paylaşıldı.

Vatandaş odaklı yeni hizmet modelimiz Alo Adalet 135 hattının pilot uygulaması 1 Eylül’de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlıyor.

Dava dosyanız beş yılı, soruşturma dosyanız ise üç yılı aştıysa başvuruda bulunabilirsiniz.

135’i arayıp güvenli kimlik ve iletişim doğrulamanızı tamamladıktan sonra yapay zekâ destekli sesli asistanımızın yönlendirmeleriyle işleminizi gerçekleştirebilir veya uzman temsilcimize bağlanabilirsiniz.

Başvurular, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları tarafından incelenerek gerekli görülmesi hâlinde ilgili mahkemenin veya Cumhuriyet başsavcılığının değerlendirmesine sunulmaktadır.

Dava dosyalarına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla yapılmaktadır. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığı bildirilmektedir.

Erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
adalet bakanı akın gürlek mahkeme savcılık soruşturma
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