"Alo Adalet 135" için pilot uygulama başladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Alo Adalet 135", yargı hizmetlerini daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getireceğini söyledi.

"Vatandaşlar doğrudan başvurabilecek"

Gürlek, Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını söyledi.

2026-2027 Adli Yılı'na vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak 135 Alo Adalet Hattı'nı hayata geçirdik. Yeni adli yılın ilk günü olan bugün saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek. Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı, en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız.

"Adalet vaktinde tecelli edecek"

Gürlek, projenin yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlayacağını, adaletin ise vaktinde tecellisini temin etmek istediklerini söyledi.

Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiamız için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını, 135 Alo Adalet Hattı'nın da bu hedefe güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle yargı hizmetlerimizi daha erişilebilir, etkin ve hızlı hâle getirecek yeni adımlar atıyoruz.



Bu anlayışla 2026-2027 Adli Yılı’na, vatandaşlarımızın adalete erişimini… pic.twitter.com/rpuudp7rP4 — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 1, 2026

Ankara, İzmir ve Kayseri

Adalet Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabında ise şu bilgiler paylaşıldı.

Vatandaş odaklı yeni hizmet modelimiz Alo Adalet 135 hattının pilot uygulaması 1 Eylül’de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlıyor. Dava dosyanız beş yılı, soruşturma dosyanız ise üç yılı aştıysa başvuruda bulunabilirsiniz. 135’i arayıp güvenli kimlik ve iletişim doğrulamanızı tamamladıktan sonra yapay zekâ destekli sesli asistanımızın yönlendirmeleriyle işleminizi gerçekleştirebilir veya uzman temsilcimize bağlanabilirsiniz. Başvurular, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları tarafından incelenerek gerekli görülmesi hâlinde ilgili mahkemenin veya Cumhuriyet başsavcılığının değerlendirmesine sunulmaktadır. Dava dosyalarına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla yapılmaktadır. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığı bildirilmektedir. Erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Vatandaş odaklı yeni hizmet modelimiz Alo Adalet 135 hattının pilot uygulaması 1 Eylül’de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlıyor.



📌 Dava dosyanız beş yılı, soruşturma dosyanız ise üç yılı aştıysa başvuruda bulunabilirsiniz.



📌 135’i arayıp güvenli kimlik ve… pic.twitter.com/KjLfU48bR4 — T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) August 31, 2026

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