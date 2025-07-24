ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2025 12:00
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2025 12:12
2 dk Okuma

Almanya’dan Türkiye’ye Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışına onay

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, “40 civarında sonunda uçak sahibi olmayı planlıyoruz. Bunun değişik opsiyonları var. Onlar üzerinde çalışıyoruz,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya’dan Türkiye’ye Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışına onay
*Anlaşmayı imzalayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey (solda), 23 Temmuz 2025. (Fotoğraf: AA)

Almanya, Türkiye’ye Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışına onay verdiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’ye gönderilen mektupla söz konusu onayı verdiğini, Berlin hükümetinin bu ihracat desteğini ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde sağladığını ifade etti.

Kornelius, “Almanya hükümetinin, sanayiden gelen bir ön talebe olumlu yanıt verdiğini teyit edebilirim. Savunma Bakanlığı da bunu Türkiye hükümetine iletti,” dedi.

Almanya çekincesini kaldırdı: 40 Eurofighter alımının önü açılıyor
TOPLAM MALİYET 10 MİLYAR DOLAR
Almanya çekincesini kaldırdı: 40 Eurofighter alımının önü açılıyor
1 Temmuz 2025

Sözcü Kornelius, ayrıca konuyla Başbakan Friedrich Merz’in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme yaptığını da doğruladı ancak görüşmenin zamanı ve içeriği konusunda bilgi vermedi.

Avrupa’nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.

‘Eurofighter’ anlaşması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile dün (23 Temmuz) Türkiye’nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet işbirliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.”

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, “40 civarında sonunda uçak sahibi olmayı planlıyoruz. Bunun değişik opsiyonları var. Onlar üzerinde çalışıyoruz,” dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ihracatı için ‘milyarlarca sterlinlik’ anlaşma yapıldığı belirtilerek, bunun aynı zamanda İngiltere-Türkiye işbirliğini de güçlendireceği vurgulandı.

İnfografik: Anadolu Ajansı

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Eurofighter Typhoon türkiye-nato ilişkileri türkiye-ingiltere ilişkileri türkiye-almanya ilişkileri almanya savaş uçağı
ilgili haberler
TOPLAM MALİYET 10 MİLYAR DOLAR
Almanya çekincesini kaldırdı: 40 Eurofighter alımının önü açılıyor
1 Temmuz 2025
/haber/almanya-cekincesini-kaldirdi-40-eurofighter-aliminin-onu-aciliyor-309036
CUMHURBAŞKANI ADAYINDAN SAVUNMA ÇIKIŞı
İmamoğlu Almanya'ya seslendi: "Türkiye Erdoğan'dan büyüktür, Eurofighter kararını geri alın"
21 Nisan 2025
/haber/imamoglu-almanya-ya-seslendi-turkiye-erdogan-dan-buyuktur-eurofighter-kararini-geri-alin-306673
İmamoğlu'nun tutuklanması Almanya'nın Eurofighter satışını durdurttu
19 Nisan 2025
/haber/imamoglu-nun-tutuklanmasi-almanya-nin-eurofighter-satisini-durdurttu-306610
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TOPLAM MALİYET 10 MİLYAR DOLAR
Almanya çekincesini kaldırdı: 40 Eurofighter alımının önü açılıyor
1 Temmuz 2025
/haber/almanya-cekincesini-kaldirdi-40-eurofighter-aliminin-onu-aciliyor-309036
CUMHURBAŞKANI ADAYINDAN SAVUNMA ÇIKIŞı
İmamoğlu Almanya'ya seslendi: "Türkiye Erdoğan'dan büyüktür, Eurofighter kararını geri alın"
21 Nisan 2025
/haber/imamoglu-almanya-ya-seslendi-turkiye-erdogan-dan-buyuktur-eurofighter-kararini-geri-alin-306673
İmamoğlu'nun tutuklanması Almanya'nın Eurofighter satışını durdurttu
19 Nisan 2025
/haber/imamoglu-nun-tutuklanmasi-almanya-nin-eurofighter-satisini-durdurttu-306610
Sayfa Başına Git