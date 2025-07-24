Almanya’dan Türkiye’ye Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışına onay

Almanya, Türkiye’ye Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışına onay verdiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’ye gönderilen mektupla söz konusu onayı verdiğini, Berlin hükümetinin bu ihracat desteğini ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde sağladığını ifade etti.

Kornelius, “Almanya hükümetinin, sanayiden gelen bir ön talebe olumlu yanıt verdiğini teyit edebilirim. Savunma Bakanlığı da bunu Türkiye hükümetine iletti,” dedi.

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Sözcü Kornelius, ayrıca konuyla Başbakan Friedrich Merz’in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme yaptığını da doğruladı ancak görüşmenin zamanı ve içeriği konusunda bilgi vermedi.

Avrupa’nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.

‘Eurofighter’ anlaşması Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile dün (23 Temmuz) Türkiye’nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet işbirliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.” Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, “40 civarında sonunda uçak sahibi olmayı planlıyoruz. Bunun değişik opsiyonları var. Onlar üzerinde çalışıyoruz,” dedi. İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ihracatı için ‘milyarlarca sterlinlik’ anlaşma yapıldığı belirtilerek, bunun aynı zamanda İngiltere-Türkiye işbirliğini de güçlendireceği vurgulandı. İnfografik: Anadolu Ajansı

(VC)